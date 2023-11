Une classe sans enseignant titulaire à l'école Maximilien Saba, les parents d'élèves se mobilisent

Une exaspération générale. Une quinzaine de parents d'élèves s'est réunie devant l'école élémentaire Maximilien Saba pour dénoncer l'absence d'un enseignant titulaire depuis le début de l'année. Ils exigent des mesures de rattrapage du programme de CM2 pour préparer l’arrivée des élèves au collège, ainsi que la présence d’un enseignant titulaire jusqu’à la fin de l’année.

Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Nous en avons marre du turnover des enseignants. Sur le plan pédagogique il n’y a rien de concluent. Le programme de CM2 n’est pas suivi, alors que l'arrivée au collège approche. On se demande si ce n’est pas une école buissonnière forcée, si l’école numérique veut dire école sans enseignant. D’autres parents d’établissements de Kourou, Matoury et Sinnamary nous ont interpellés pour nous soutenir et nous faire part du fait que c’est un problème récurrent