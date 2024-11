Sécheresse en Guyane : des écoles fermées, des élèves de Trois-Sauts transportés par l'armée

Une importante sécheresse touche la Guyane. Le transport scolaire en pirogue est devenu difficile voir impossible sur des fleuves dont le niveau d’eau est au plus bas. Lundi 4 novembre, des écoles sont restés fermées. Des hélicoptères de l’armée ont transporté des élèves de Trois-Sauts à Camopi pour leur permettre de faire leur rentrée scolaire à Saint-Georges et Cayenne.

Des écoles sont devenues inacessibles ces derniers jours, en raison de la sécheresse qui sévit en Guyane. Les niveaux des fleuves sont au plus bas. Il est difficile voire impossible de circuler en pirogues sur certaines parties du Haut Maroni et du Haut Oyapock.

Des écoles fermées

Dans ce contexte, le rectorat a mis en place une cellule de crise. Il a décidé de fermer les écoles d'Antecum Pata et de Pidima, désormais inacessibles en pirogue. Au total, 106 élèves sont concernés.

A Kayodé, l’école est fermée pour des raisons de travaux menés sur le château d’eau, et 58 élèves sont aussi privés de cours. Des écoles sont aussi en proie au manque d'eau. Le rectorat est actuellement en réflexion pour assurer une continuité pédagogique aux élèves du fleuve.

Des hélicoptères de l'armée réquisitionnés

À situation exceptionnelle, acheminement exceptionnel. Lundi 4 novembre, des élèves de Trois-Sauts ont pris place à bord d’hélicoptères de l’armée pour rejoindre Camopi, et prendre ensuite l'avion jusqu'à leurs établissements scolaires à Saint-Georges et Cayenne.

Les hélicoptères PUMA des Forces Armées en Guyane (FAG) ont été réquisitionnés par le préfet pour permettre ce transport des collégiens et lycéens.

14 élèves par PUMA

"On ne peut atteindre Trois-Sauts qu’en hélicoptère, ce sont donc des PUMA qui font trois vols chacun, explique le général de division aérienne Marc Le Bouil, commandant des Forces Armées en Guyane (FAG). Chaque vol permet d’embarquer 14 enfants. Collégiens et lycéens ont donc pu faire ce trajet de Trois-Sauts vers Camopi". Ils seront ensuite acheminés vers Saint-Georges et Cayenne.

Grâce à cette opération coordonnée avec le soutien de la mission d'appui de sécurité civile (MASC), les élèves ont pu rejoindre leurs établissements scolaires pour la rentrée scolaire.

L'acheminement du fret avec le Casa

Le préfet de Guyane a aussi demandé aux Forces Armées "d’aider à l’acheminement de la logistique nécessaire à l’Ouest guyanais, notamment sur le bassin de Maripasoula". Dans ce cas précis, l’armée travaille avec "l’avion Casa pour coordonner ces manœuvres d’acheminement de frets vers Maripasoula". Tout l’enjeu est d’assurer le transport des biens et des personnes en cette période de sécheresse intense dans le département.

Comme l’ensemble des pays traversés par le fleuve Amazone, la Guyane connaît une saison sèche particulièrement forte, après une saison des pluies en dessous de la moyenne. Le plan ORSEC a été déclenché par la préfecture, le 29 octobre dernier.