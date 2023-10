Semaine Bleue en Guyane : Un programme pour dynamiser le corps et l'esprit des seniors

Partager :

Bouger son corps, faire travailler ses neurones tel est le leitmotiv de cette nouvelle édition de la Semaine Bleue pour les aînés. Le programme mis en place dans le cadre de cette opération nationale annuelle par la Collectivité territoriale de Guyane à destination de ses gangans va se décliner dans 8 communes entre le 2 et le 14 octobre. Plusieurs rendez-vous sont aussi donnés dans l’Ouest et l'Est guyanais.

Catherine Lama •

L’OMS (L'organisation mondiale de la santé) divise la vieillesse en 3 étapes : les personnes de 60-75 ans sont des jeunes seniors, viennent ensuite les 75-90 ans, les seniors puis les 90 et plus qui entrent dans la catégorie des grands seniors du 4èmeâge. 26 seniors pour 100 jeunes en 2030 Selon les derniers chiffres de l’INSEE, il y aurait Guyane 31 268 seniors sur une population totale estimée en 2023 à 301 099 habitants. Cela représente 10,2 % de la population âgée de 60 ans et plus dont 2,3 % de plus de 75 ans. À l’horizon 2030, on estime qu’il y aura 26 seniors pour 100 jeunes. Il y a donc pour les prochaines décennies un fort enjeu à aider la population à se maintenir en santé. Tout le monde étant amené à vieillir, conforter le lien intergénérationnel dans une société est essentiel. Cette 73e édition de la Semaine Bleue organisée sur le thème « Vieillir ensemble, une chance à cultiver » est donc l’occasion de s’interroger sur la problématique du vieillissement et ce que cela induit pour les seniors. Parfois une santé défaillante, la perte d'autonomie, une forme d'isolement qui rend une vie sociale difficile. Une prise en compte qui doit être intergénérationnelle. Et c’est pour cela que dans le programme ici joint, sont prévues des conférences sur la sophrologie, les plantes médicinales comme de nombreuses marches sportives ou encore des ateliers de jeux Mémo-techniques. Deux concerts à Cayenne (vendredi) et Saint-Laurent (samedi) avec le groupe Chwity Mélody vont clôturer cette semaine dédiée aux seniors de Guyane. À noter qu'une journée pour les aidants organisée par le "Collectif des aidants" se déroulera à Saint-Laurent le vendredi 6 de 8hà 17h à l'antenne de la CTG pour les professionnels et le samedi 7 pour le grand public de 8h30 à 14h 30 au CAS EDF. Retrouvez ICI le programme complet de la Semaine Bleue

Partager :