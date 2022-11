Société : ces mots nouveaux de la conversation qu'il faut traduire

Il y a quelques années qui, connaissait la signification du mot burn-out, pas grand monde. Depuis ce terme est rentré dans les usages ainsi que son contraire le bore-out. Chaque année apporte son contingent de termes nouveaux souvent anglais pour qualifier des phénomènes, des états de santé physique ou psychiques souvient liés à nos usages de consommation qui impactent notre langage quotidien.

Catherine Lama •

Pourquoi ne pas s’intéresser à la signification de 7 mots qui paraissent pour le moment bien intrigants mais qui, parions le, vont rentrer dans le langage courant ces prochains mois. Ce sont tous des anglicismes autrement dit des termes ou des expressions empruntés à la langue anglaise. Des anglicismes qui sont souvent utilisés dans le jargon des professionnels de l’audiovisuel et parmi lesquels se distinguent au quotidien : best off, briefing, sponsor, prime time, thriller etc… Le même phénomène est observé dans le langage des professionnels de santé : spacemaker, baby blues, addict, data…

Peur d’être has-been ?

Craignez-vous d'être hors course ? Alors faites alors comme les jeunes dites : hater pour rageux ou cyber harceleur ; troll pour provocateur ou encore stalcker c’est-à-dire espionner sur les RS (réseaux sociaux).

Autant dire que, si vous ne faites pas partie de la génération Z, il semble impératif d’intégrer très vite dans votre vocabulaire quelques termes, bien entendu des anglicismes, sous peine de se sentir cruellement dépassé(e). Commençons avec :

Doomscrolling : un terme qui s’applique à tous les « addicts » des réseaux sociaux et concerne particulièrement les personnes, souvent les adolescents, qui font défiler les images sur leur « smartphone » à peine réveillées. Elles font du doomscrolling.

Cobwebbing : littéralement une toile d’araignée mais le cobwebbing c’est l’action de se débarrasser de relations devenues toxiques. Rompre avec son ami(e), avec sa famille, éliminer des amis (es) qui n’en sont plus…

Eco-dumping : une tendance très actuelle en matière de rupture amoureuse. Eco pour écologie et dumping pour larguer en raison de divergence de pensée sur la préservation de l’environnement. A chaque cause ses conséquences et son vocabulaire.

Coping : du verbe anglais to cop with qui signifie faire face. Dans la vie de tous les jours, le terme s’applique à tous qui déploient des stratégies pour faire face à des situations stressantes. Dans la même lignée, on retrouve :

Fomo : pour fear missing out ou la peur de rater quelque chose. Un syndrome dont beaucoup d’entre nous sont affligés notamment les accros du téléphone ou plutôt smartphone. Tous ceux qui ne veulent pas lâcher prise et se déconnecter par peur de manquer une information ou un événement.

Romo : pour relief of missing out. Une pratique qui consiste à protéger sa santé mentale. Autrement dit le contraire du fomo. Les personnes tentent par tous les moyens de se détourner de toutes formes de stress (encore un anglicisme) en particulier de la sphère médiatique qui propage des nouvelles anxiogènes qui leur deviennent insupportables à entendre, lire, ou voir.

Crush : nous terminons cette liste avec un mot très apprécié et très employé par les jeunes qui signifie avoir un faible pour quelqu’un ou... le béguin. Béguin? mais c’est vraiment une très vieille expression n’est-ce pas !