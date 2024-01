Solidarité : PVEH une association kouroucienne mobilisée pour les plus démunis

Partager :

Devant les grandes surfaces, des associations d’entraides sollicitent la générosité des clients pour les plus démunis telle l'association PVEH (Partage et Vivre En Harmonie). Selon les mois, les collectes sont plus ou moins importantes mais les valeurs de solidarité et de partage demeurent en Guyane.

2024 sera-t-elle l’année de tous les dangers ? Peut-être mais plus que jamais les valeurs d’entraide doivent prévaloir. Beaucoup d’entre nous ont pu passer les fêtes du nouvel an en famille, entre amis, ont pu ripailler alors que pour d’autres : manger à sa faim, se loger, se laver, les actes courants de la vie demeure la seule préoccupation.

Pour ces personnes, il n’y a pas d’autre choix que de solliciter de l’aide, qu’elles obtiennent, notamment, auprès des associations. Jean-Fort Orilio est le président de l’association Partage et Vivre En Harmonie créée à Kourou, il y a une vingtaine d’années. Depuis 2015, l’action principale de cette association implantée au quartier Simarouba porte sur des collectes régulières de denrées alimentaires et vêtements qui sont redistribués aux personnes en situation de grande précarité. « Nous récoltons pour donner aux autres car il y a beaucoup de demandes. Nous menons notre action solidaire depuis longtemps, d’abord à petite échelle dans la communauté et puis la solidarité étant l’affaire de tout le monde, nous nous sommes organisés pour rayonner davantage et aider tous ceux qui nous sollicitent. Nous faisons des collectes à Cayenne et Kourou essentiellement et avec l’accord des centres commerciaux. » Ces collectes sont organisées pratiquement tous les deux mois. Les choses collectées, essentiellement des produits de première nécessité (pâtes, riz, lait etc.) sont distribuées aux demandeurs évalués à 200 environ. Un chiffre qui n'est pas absolu car les dons vont aux personnes seules comme à des familles entières. Collecte alimentaire à Cayenne le 30 décembre • ©CL L’association s’appuie sur une dizaine de bénévoles réguliers pour assurer les collectes et les distributions des dons.

