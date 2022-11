Suicides d'agriculteurs en Guyane : pour l'ingénieur agronome Brice Epailly les conditions d'installation de ces professionnels les vouent à l'échec

En un an trois agriculteurs de Guyane ont mis fin à leurs jours usés par les difficultés récurrentes rencontrées dans l'exercice de leur profession. Brice Epailly, ingénieur agronome et créateur de NovAmazone, une agence d'ingienérie environnementale apporte quelques explications sur les difficiles conditions d'installation des agriculteurs qui, souvent, les conduisent à l'échec.

Bertrand Villeneuve/CL •

Brice Epailly ingénieur agronome et consultant en ingéniérie est aussi agriculteur à Montsinéry. Il développe dans sa ferme des plantations de fruits et légumes selon des principes agroforestiers et travaille à la réalisation d'un grand projet agroécologique et comme il le déclare : "Mon projet se trouve au carrefour des différentes filières économiques majeures pour le développement d’un territoire que sont l’agriculture, la forêt, la production d’énergie..."

Dans le contexte de mal-être vécu par les agriculteurs guyanais ayant conduit trois d'entre eux au suicide depuis le début de l'année 2022, Brice Epailly apporte ses explications sur la situation. Il revient, notamment sur les conditions d'installation des jeunes agriculteurs en Guyane qui, selon lui, mènent immanquablement à l'échec.

Il est interrogé par le journaliste Bertrand Villeneuve