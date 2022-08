TDG2022 Marc FLAVIEN remporte la 3e étape à Sinnamary, Lars OREEL conserve son maillot jaune

La 3ème étape du Tour de Guyane 2022 a pris fin ce 15 août à 12h45. C'est Marc FLAVIEN, de la Martinique qui l'a remportée lors d'un sprint final.

Ludmïa Lewis •

Une course pleine de suspens vient de prendre fin à Sinnamary. A 9h15, les 97 coureurs s'élancent pour un parcours de 150 km depuis le giratoire Maringouins, à Cayenne. Un premier groupe de tête se forme avec Tijs VAN DEN BEMT des Pays-Bas, Patrice RINGUET de VCK, Pierce PONET de l'USLM Orange, Daniel PULLEN de Nancy et Jordan WASSERTEIN de l'espoir cycliste guyanais. Plus loin, ils sont rattrapés par le peloton.

Une nouvelle échappée se forme. Cette fois, Daniel PULLEN de Nancy et Patryk BIEL de la Grande Bretagne prennent la tête de la course. Ils conservent leur avance pendant plusieurs kilomètres. PELLERIAUX Nicolas, DANTIN Ludovic, TERRIER Antoine et DESMONIERE Daryl et FLAVIEN Marc tentent de les rattraper.

Ce sont ensuite THÉBYNE Ludwig, EDWIGE Wallen, NUBUL Owan, RIFFLET Simon, VAN DEN BEMT Tijs, JANDIA Mario, THORLET Maxence, STANIS Myron, MESU Jurgen, DORILAS Fabrice, VALIDE Geoffrey, CHARLERY Kéran et BONNET Anthony qui tentent une échappée. Les poursuivants rejoignent alors le groupe intercalé. La course se compose désormais de deux hommes de tête, d'un groupe de 17 coureurs et du peloton... mais les deux groupes devant sont repris par le peloton. Au niveau de la portion Guatemala, des nombreux coureurs sont victimes de crevaisons.

Les dés sont relancés à moins de 40 km de l'arrivée. C'est à ce moment que DESMONIERE et FLAVIEN tentent une nouvelle échappée. Ils sont rejoints par Pierce PONET, Cliff APENSA, William DOXAINT, Max VERDIEU et Antoine TERRIER. Marc FLAVIEN remporte d'ailleurs le 3ème point chaud.

A moins de 20 km de l'arrivée, la tête de course est composée d'une quinzaine de coureurs, dont l'écart avec le peloton est faible. Teddy OCTAVIA, 6ème du classement général, devient alors virtuel Maillot Jaune. Le peloton, lui, est mené par les Martiniquais.

A moins d'un kilomètre de l'arrivée, la sélection de Guyane tente une échappée, les coureurs du VCK accompagnent Teddy OCTAVIA... Mais ils sont nombreux à attaquer en tête de course, et c'est Marc FLAVIEN le plus rapide ! Il remporte cette 3ème étape Cayenne - Sinnamary. Quant à Lars OREEL, il conserve son maillot jaune. Voici le Top 3 de cette épreuve.

Marc FLAVIEN - Martinique Casper VOS - Pays Bas Luis MEDINA PUELLO - Vélo Club de Sinnamary

Découvrez la réaction du gagnant de l'étape.