Thierry Queffélec, Préfet de la Guyane, rencontre des élèves du lycée Balata

Dans la matinée du 26 septembre 2022, vingt élèves du Lycée Balata (Matoury) ont échangé avec le Préfet de la Guyane. Ils ont évoqué l'insécurité, leur avenir professionnel ou encore la situation économique du territoire avec Thierry Queffélec.

C'est une demande qu'ils ont eux-mêmes formulée. Lundi 26 septembre, les élèves de seconde du CAP Métiers de la plomberie du lycée Balata, à Matoury, ont rencontré le Préfet de Guyane, Thierry Queffélec. Ils souhaitaient interroger le représentant de l'Etat sur des sujets importants à leurs yeux.

Une demande qu'il acceptée. Ce lundi matin, ils étaient une vingtaine de lycéens à le rencontrer. Au cœur des discussions : l'insécurité en Guyane, le trafic de drogue, la formation professionnelle ou encore la situation économique que connaît la Guyane. L'échange a duré deux heures, de 7h30 à 9h30.

Les lycéens de Balata interrogent le Préfet de Guyane • ©Abel PARNASSE

"Apprendre aux élèves à devenir des citoyens éclairés"

Une intervention qui a ravi les élèves. Ils ont d'abord questionné le Préfet sur son rôle et ses missions, puis la thématique du trafic de drogue a vite été abordée. "On lui a posé des questions à ce sujet parce que c'est ce qui fait l'actualité en ce moment", explique Daan Rudolph Jean-François, délégué de la classe. Thierry Queffelec a aussi fait de la prévention, notamment sur les dangers de "l'argent facile".

Océane Lateb, professeure de mathématiques et de physique chimie est l'organisatrice de la rencontre. "L'objectif, pour nous en tant qu'enseignants, c'est d'apprendre aux élèves à devenir des citoyens éclairés et responsable à travers un bagage intellectuel et civique qui peut leur permettre d'appréhender, par la suite, le monde professionnel ou la poursuite d'étude", explique-t-elle.

Océane LATEB, professeure de mathématiques et de physique chimie du lycée Balata • ©Abel PARNASSE

Pour avoir des réponses à leurs nombreuses questions, les élèves ont aussi demandé à rencontrer le président de la Collectivité Territoriale de Guyane et les parlementaires guyanais. D'autres classes du lycée Balata participeront à ces moments d'échange dans les mois à venir. La semaine prochaine, une classe de Terminale interrogera à son tour Thierry Queffélec.

Un reportage à découvrir dans le Guyane Soir de ce 26 septembre 2022.