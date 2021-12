Ti Sciences Mag, un magazine scientifique pour les juniors, 100% made in Guyane

Découvrir l’importance des fourmis dans l’écosystème, connaître la face cachée des champignons, ou encore des fleuves. La Guyane possède une biodiversité riche et unique. Ti Sciences Mag décrypte l’actualité scientifique, de l’Amazonie, de la Guyane, et la rend accessible aux 8-12ans.

Nourrir l’appétit scientifique des 8-12 ans et bien au-delà, c’est le défi que Ti Sciences Mag a décidé de relever. La biodiversité de la Guyane est très importante, notre département regorge de ressources naturelles, c’est un laboratoire à ciel ouvert.

De nombreux scientifiques travaillent sur des thématiques variées, comme la faune, la flore, les sciences humaines, ou encore le littoral. Ce magazine dépoussière la science, la rend accessible au plus grand nombre, avec des illustrations, des jeux, une bande-dessinée, des expériences à réaliser avec les parents ou encore en milieu scolaire.

Ti Sciences Mag, un outil utilisé en milieu scolaire

Le magazine, peut être utilisé par les professeurs lors des cours de technologie, de biologie, et de sciences physiques. Ti Sciences Mag, bénéficie du soutien du rectorat et il est distribué dans tous les établissements scolaires du territoire. Plusieurs enseignants et psychologues vérifient que les contenus sont adaptés aux enfants de 8-12 ans.

Des scientifiques qui jouent le jeu

Les études des scientifiques du labex-Ceba (Centre d’étude de la biodiversité amazonienne) constituent la source de ce magazine, mais c’est tout un travail de réécriture, qui est mis en place pour rendre la science ludique et attractive. Trois professionnels travaillent en étroite collaboration avec ce laboratoire d’excellence, pour rendre intelligible cette biodiversité amazonienne qui nous entoure. Au menu du dernier numéro, la découverte des fourmis, des champignons, du papillon cendres, ou encore des espèces invasives de poissons.

Ce magazine est trimestriel, et il est accessible par abonnement. https://tisciencesmag.com/