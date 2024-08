Tour de Guyane 2024 : Hermann Keller maillot jaune, classements et résumé... ce qu'il faut retenir de l'étape 1

La première étape du tour cycliste de Guyane s'est tenue ce 17 août avec 114 coureurs au départ de la Collectivité Territoriale de Guyane. À l'arrivée, la team Born'heures a su se démarquer avec Anthony Haspot à l'avant. Il est le premier vainqueur. Il faudra donc le suivre pour le reste de la compétition.

Peu de suspens pour cette première étape. Elle a été remportée par Anthony Haspot de la team Born'heures. Voilà qui donne le ton pour les huit prochains jours.

Très tôt, 8 coureurs se positionnent en tête :

Anthony HASPOT (Team Born'Heures),

Elyot FERGUSON (ASPTT Nancy),

Hermann KELLER (Schils - Grande-Bretagne),

Joshua ARNOLD (Team Hagueneau),

Sten VERZIJL (Pays-Bas),

Benjamin BOUSQUET (Vélo Club Maroni),

Owan NUBUL (Martinique)

Guillaume MONGEY (Vélo Club Dolois).

Ils maintiennent longtemps l'écart. À moins de 3 km de l'arrivée, l'écart se réduit avec le peloton et passe sous la minute. Derrière, des coureurs tentent de les rejoindre dont ceux de la Guadeloupe et de la Martinique. Mais les hommes de tête vont au sprint. Haspot l'emporte devant Hermann KELLER, le Britannique. L'interview du vainqueur.

Si vous avez raté son arrivée, la voici :

Cependant, le maillot jaune est Hermann KELLER, le Britannique du Schils. C'est notamment grâce à ses performances lors des points chauds. Il est arrivé en première place pour le deuxième point chaud, bénéficiant d'un avantage de 6 secondes.

Hermann KELLER, maillot jaune après la 1ère étape • ©Corinne Bergeron

La course a aussi été marquée par une série de chutes : six au total. Dave et Dane Fraumar (de l'Espoir Cycliste Guyanais) en ont tous les deux été victimes, ainsi qu'Elie Azor du Vélo Club Maroni. Une dernière chute sur la route des plages, avec de nombreux virages, a concerné plusieurs coureurs.

Les classements