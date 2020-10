Toussaint : les familles embellissent les tombes de leurs proches

Dans quelques jours, c’est le 1er novembre, la Toussaint. Les Guyanais rendront hommage à leurs défunts. Si les municipalités ont obligation de veiller tout au long de l’année au bon entretien du cimetière, les familles, elles, doivent conserver la concession en bon état.



Dans quelques jours, c’est le 1er novembre, la Toussaint. Les Guyanais rendront hommage à leurs défunts en allant fleurir les tombes. Si les municipalités ont obligation de veiller tout au long de l’année au bon entretien du cimetière en s’occupant des voies d’accès, des espaces de séparation entre les sépultures et des clôtures, les familles, elles, doivent conserver la concession en bon état. La semaine précédant la Toussaint est ainsi l’occasion de restaurer les caveaux familiaux. Une tradition catholique encore très suivie par les familles guyanaises. Au cimetière municipal de Rémire-Montjoly, avenue Sainte-Rita, les sépultures sont ainsi magnifiées en mémoire des défunts.Frères et sœurs, côte à côte, pour chasser les mauvaises herbes qui grimpent le long des stèles. Francisca et Adilvado Guimares accomplissent cette tâche avec application. Après, il faudra fleurir, laver, poncer et repeindre de blanc chaque pierre tombale.Une tradition à respecter. Pour Alex Testu, pas question de confier ce travail à une entreprise ou à un jobeur. Son père, sa mère, son grand-père, sa grande sœur et son beau-frère sont enterrés côte à côte.Plus loin, Evens Kerversaint discute avec l’un des jobeurs qui patientent chaque jour à l’entrée du cimetière :L’heure est donc à l’entretien des tombes avant de les couvrir de fleurs. Au cimetière municipal de Rémire, les allées sont ratissées. Le lieu de recueillement est ainsi prêt à recevoir les familles dimanche dès l’aube.