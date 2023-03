Transition énergétique : 10 collégiens de Kourou à la découverte du plus écolo des pays européens, l’Islande

Ce 19 mars, 10 élèves du collège Joseph Ho-Ten-You de Kourou partent pour l’Islande. Ils ont choisi depuis la classe de 4ème, l’option « Sciences et Environnement » où ils étudient la géothermie. Entre sciences, histoire et découvertes culturelles, ces jeunes ont l’occasion unique de découvrir un pays d’ Europe considéré comme un modèle dans le domaine de la transition énergétique.

Il aura fallu de longs mois au professeur de SVT (Sciences de la vie et de la terre), Mr.Gosse pour mettre sur pied ce voyage découverte en Islande :

« A mon initiative, Le collège a ouvert une section option sciences environnement en 2022 pour les classes de 4ème et de 3ème. Le recrutement des élèves se fait sur la motivation dans apprendre plus sur les sciences et de travailler sur l’environnement. Il s’agit de faire la découverte des sciences et principalement de l’environnement et d’essayer de porter des projets sur le développement durable au sein du collège, à Kourou ou sur le territoire national. »

Dans ce cadre les élèves ont travaillé sur toutes les énergies disponibles en Guyane : barrage de Petit Saut, les fermes photovoltaïques entre autres possibilités également sur la géothermie.

« Le programme porte sur la géologie, la protection des espèces en général, le climat… Tout cela est lié aux notions d’environnement, aux lois de protection des espèces et il m’a paru intéressant de monter un projet de voyage en Islande. L'organisation entière de ce pays est basée sur un esprit écologique (tri sélectif, géothermie, greenfarming, transport doux...)… ».

Un voyage riche en découvertes tant environnementales que culturelles

La proposition de voyage a été faite à l’administration et le dossier de subventions monté auprès des différents organismes comme la Cité Educative de Kourou, le Rectorat de Guyane, la Préfecture ainsi que le CSE d'ArianeGroup. Les élèves se sont également mobilisés sur différentes actions de vente pour apporter leur contribution à ce déplacement d’envergure. L’enseignant a dû aussi trouver des solutions pour que les enfants originaires du Suriname ou d’Haïti obtiennent leurs papiers pour voyager.

Ce groupe est composé d’élèves de différents niveaux scolaires et sociaux. Certains sont excellents dans toutes les matières d’autres ont plus de difficultés mais tous sont portés par leur appétence pour les sciences souligne le professeur. Il ne s’agit pas de faire une option d’excellence pour les meilleurs mais bien, de permettre à tous d'y accéder, à partir de la motivation d’apprendre et de faire des choses.

Trois professeurs accompagnent ce groupe, dont un enseignant du dispositif Ulis (Unités localisés pour l’inclusion scolaire).

Le programme complet est axé autant sur la découverte scientifique que culturelle. Le voyage de 11 jours commence le 19 mars avec un retour prévu le 4 avril.

Les élèves vont découvrir Reykjavik, la capitale Islandaise et sa région, observeront des baleines, des aurores boréales. Ils randonneront dans les vallées Islandaises et profiteront des bains chauds naturels. Les chutes de Gullfoss et les geysers et passeront d'une plaque tectonique à une autre dans la dorsale émergée de Thingvellir. Enfin, ils visiteront une usine géothermique ainsi que le Musée Perlan et partiront à la rencontre des Islandais pour comprendre les actions écologiques menées dans le pays.

Le voyage s’achèvera à Paris avec des visites au Musée d'Histoire Naturelle et sa Galerie de l’Évolution, les grands monuments de Paris, le Louvre et la Tour Eiffel.