Un chef d’entreprise en difficulté après l’incendie de son camion hydrocureur dans la nuit du 2 juillet à Cayenne, ses amis ont lancé une cagnotte

Dans la nuit du 2 au 3 juillet, alors que dans l’hexagone, les villes s’embrasent sous l’action d’émeutiers en réaction à la mort du jeune Nahel, Cayenne est la proie de bandes de jeunes qui veulent en découdre. Ils s’en prennent, dans le quartier Brutus, à un camion hydrocureur et y mettent le feu. Pour le propriétaire, Jean Hyacinthe, à la tête d’une entreprise d’assainissement, le dommage met en danger son activité. Ses amis ont lancé une cagnotte pour l’aider.

Catherine Lama •

Ce début de vacances 2023 a un goût d’amertume prononcé pour un professionnel de l'assainissement. Après plus de 20 années à faire progresser son entreprise, Jean Hyacinthe se retrouve dans l’impasse. La nuit du 2 au 3 juillet son camion hydrocureur a été brûlé par des individus qui semblaient participer à des échauffourées provoquées par la mort du jeune Nahel, tué par un policier, en région parisienne.

Le camion hydrocureur du chef d'entreprise, Jean Hyacinte, brulé dans la nuit du 2 au 3 juillet au quartier Bonhomme • ©JH

Un dégât collatéral qui met en danger un chef d’entreprise et sa famille. Jean Hyacinthe n’était pas assuré pour ce type de dommage et a donc reçu une fin de non-recevoir de son assureur. Il ne peut, non plus, prétendre à aucune des aides attribuées par le gouvernement aux entreprises hexagonales touchées par les émeutes.

Le chef d’entreprise a l’habitude, depuis des années, de garer son camion rue Balisiers à la cité Brutus à Cayenne. Il n’était pas sur place quand cela s’est produit.

« Cela s’est passé vers 1h du matin. Ce sont des voisins qui m’ont averti de ce qu’il se passait et raconté qu’il y avait un groupe de jeunes cagoulés qui envoyaient des pierres et ont fini par incendier le camion. »

Un chef d'entreprise dans l'impasse

Les dégâts sur le véhicule sont importants. Son propriétaire les chiffre à au moins 50 000 euros mais cela pourrait être plus élevé. Les pièces à changer sont très coûteuses. Le tableau de bord qui contrôle le camion a été brûlé ainsi que le pont et tout le réseau électrique est hors service. Pour réparer tout cela, le concessionnaire devra, sans doute, faire venir un spécialiste.

Le camion hydrocureur a été acquis en 2008 et a été payé, à l’époque, 194 000 euros. Actuellement pour se procurer un tel équipement, il faut envisager un montant bien plus élevé, de l’ordre de 450 000 euros. Âgé de 54 ans, Jean Hyacinthe ne peut plus envisager d’emprunter pour une telle somme.

La majeure partie de l’activité de cet entrepreneur concerne l’assainissement et ce camion était utilisé tous les jours :

« Mon activité avait déjà été impactée par la crise covid, aujourd’hui, il y a ce sinistre, c’est vraiment préjudiciable. Les personnes avec qui je travaille sont à l’arrêt… »

Pour ce père de 6 enfants dont deux sont en études, les autres au collège et en primaire, la situation est difficile.

Des amis ont mis en ligne une cagnotte intulée "coup de pouce à un entrepreneur qui, pour l’instant, n’avance pas.

Jean Hyacinthe, fataliste, comprend que la période est aussi difficile pour tout le monde. Spécialisé dans l’assainissement depuis 2008, le père de famille est plombier à la base et va pouvoir poursuivre dans ce domaine pour se maintenir à flot en attendant mieux.

Une plainte a été déposée à la gendarmerie.