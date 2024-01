Un nouveau poste de police municipale inauguré à Matoury

Partager :

Les policiers municipaux de Matoury ont inauguré, ce 23 janvier, leurs nouveaux locaux. Un bâtiment plus vaste et plus visible pour répondre à l'accroissement des habitants et au développement de la ville. D'autres projets sont en cours de réflexion pour renforcer la sécurité de la commune.

Les 21 agents de la police municipale de Matoury ont déménagé leurs bureaux. Le commissariat de la commune se situe désormais au croisement des rues George Galmot et Palmier Bache, non loin de la Poste de Matoury. Il était urgentissime que nous fonctionnions dans des locaux plus larges, mieux équipés, et c'est le cas aujourd'hui. Donc je suis heureux, notamment pour les policiers. Les conditions de travail vont s'améliorer. Serge SMOCK, maire de Matoury Inauguration du nouveau poste de police de Matoury en précense d'Antoine Poussier, Préfet de la Guyane (au milieu de la photo) et du maire de Matoury, Serge Smock (à droite) • ©Myriam Ponet Il a fallu 18 mois pour réhabiliter ce bâtiment (qui a d'ailleurs été traité pour présence d'amiante), créer une extension et construire un bâtiment annexe. Le poste est composé de 18 salles, d'un garage pour les scooters de la police et de deux dépôts pour les saisies d'objets. Les travaux ont coûté 750 000 euros. Des projets à venir pour renforcer la sécurité à Matoury Un renforcement des effectifs est prévu maintenant que les locaux peuvent accueillir plus de monde. Cela devrait notamment permettre l'ouverture d'une brigade de nuit : "Aujourd'hui, nous sommes à 20h00. D'ici la fin de l'année, nous passerons à 22h00, puis en 2025 nous irons jusqu'à minuit, voire 02h00 du matin en fin d'année", ajoute le maire de la commune. Haie d'honneur des policiers pour l'arrivée du Préfet de Guyane • ©Myriam Ponet L'autre projet attendu, c'est la création d'un CSU (centre de surveillance urbain) avec 84 caméras réparties sur l'ensemble de la ville de Matoury. Un dispositif d'une valeur de 1,6 million d'euros, dont la mise en œuvre est prévue début 2025.

