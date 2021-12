Une affaire de pédopornographie présumée devant le tribunal correctionnel ce jeudi

Le prévenu a été arrêté en janvier 2018. Ce fonctionnaire est mis en examen pour « diffusion, captation, transmission et détention d’images pédopornographiques ». Une affaire de dimension internationale, qui a commencée par une enquête de la police australienne…

Laurent Marot/MCT •

Il est soupçonné d'avoir détenu 530 mille images et 440 vidéos pornographiques de mineurs, parfois très jeunes, et d'en avoir diffusé un certain nombre. Des délits présumés commis anonymement sur le « darknet », un réseau internet parallèle. Le suspect est un fonctionnaire métropolitain de 63 ans qui exerce en Guyane. Il a été repéré à partir d'une enquête lancée en Australie, comme nous l'avait expliqué le procureur de l'époque.

Cette enquête a débuté fin 2016 en Australie où des policiers australiens examinaient ce qu’on appelle le darknet, et ils sont tombés sur un réseau russe, un serveur russe, qui leur a permis de remonter à certaines adresses, et ils sont tombés sur l’adresse d‘un français, ce qui nous a permis de saisir le centre de lutte contre les criminalités informatiques, situé à Pontoise. Le Procureur Eric Vaillant, le 19/01/2018

Près de 3 ans d'instruction

La section départementale de recherche de la gendarmerie a localisé et arrêté le suspect en janvier 2018, sur l’île de Cayenne. Il a reconnu les faits en garde à vue, avant d’être incarcéré deux semaines, puis placé sous contrôle judiciaire. Il comparaîtra libre. Il risque jusqu’à de sept ans de prison et 100 mille euros d’amende…