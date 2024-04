Une grosse opération de sécurisation dans le cadre de "place nette" menée par la gendarmerie à Saint-Laurent-du-Maroni

Quatre jours après le meurtre d’Hélène Tarcy-Cétout, les forces de l'ordre sont déployées à Saint-Laurent-du-Maroni pour une opération de sécurisation dans le cadre de « place nette ». Une réponse ferme de l’état face au phénomène d’extrême violence qui sévit dans la sous-préfecture réclamée par la municipalité et la population qui a manifesté en masse son ras-le-bol de la l'insécurité le 9 avril dernier.

Le quartier populaire de la Charbonnière où ont été placés en 1989 les réfugiés de guerre du Suriname, regroupe actuellement des milliers d’habitants. Autour du quartier originel se sont développées des poches d’habitat insalubre où sévit une faune interlope.

Ce matin à 10h, les forces de gendarmerie ont investi les lieux pour y mener une opération de sécurisation dans la cadre du dispositif "place nette". Il s’agit d’un nouveau dispositif de lutte contre la délinquance et plus particulièrement le trafic de stupéfiants mis en place par le gouvernement et qui a commencé à être déployé dans l'hexagone à la fin du mois de mars.

Opération place nette XXL à la Charbonnière • ©Eric Léon

À l’arrivée des forces de l’ordre, le calme régnait dans ce quartier ordinairement très animé. Dans ce lieu se trouve le débarcadère fluvial où arrivent toutes les pirogues qui assurent le transport de personnes et de marchandises entre Saint-Laurent et Albina, la ville frontière du Suriname.

Contrôle des petites échoppes au bord du fleuve Maroni • ©Eric Léon

Un peloton de 16 gendarmes appuyé de 4 brigades fluviales auxquelles ont été adjoints 3 policiers de la police de l'air et des frontières ont été déployés sur le terrain. L'opération est supervisée par le Général Jean-Christophe Sintive, commandant de la Gendarmerie de Guyane.

Les explications du Chef d'escadron Stéphane Babel, commandant la compagnie de gendarmerie de Saint-Laurent du Maroni :

Chef d'escadron Stéphane BABEL, commandant la compagnie de gendarmerie de Saint-Laurent du Maroni sur l'opération Place nette du 12 avril 2024 • ©Eric Léon

Une opération "place nette" qui apparaît plutôt comme un signal lancé à la population afin de lui indiquer que ses préoccupations ont bien été entendues mais pas comme un coup de semonce porté à l'encontre des activités illégales et criminelles qui génèrent l'insécurité à Saint-Laurent-du-Maroni.