Une inflation relativement maîtrisée de 2,4% en Guyane et moins élevée que dans l'hexagone

L’Insee vient de publier l’indice des prix à la consommation des onze derniers mois en Guyane, ils sont en augmentation de 2,4%. Une hausse mais beaucoup moins élevée que pour l’ensemble de la France où elle atteint 5,9%.

Catherine Lama •

Depuis le début de l'année, l'Insee publie tous les mois l'indice des prix ce qui permet aux usagers de se rendre compte des variations de prix d'un secteur à un autre et de faire des comparaisons avec ce qui se passe dans l'hexagone.

Au terme des 11 mois écoulés, l'inflation est de 2,4%. Ce mois de novembre, les prix ont augmenté de 0,5% et cela est valable pour tous les secteurs.

Sur les chiffres présentés on se rend compte que les prix de l’énergie continuent d’augmenter fortement (+ 2,0 %) portés par les hausses du prix de l'essence + 5,8% et du gazole +1,6% . Ces prix de l’énergie pèsent pour 20 % sur l’évolution globale des prix de novembre précise le rapport mais est de 4,7% sur les 11 mois, un chiffre bien inférieur à celui de la France entière qui est de +19,5%.



Plus globalement, l'indice des prix est en hausse partout en Métropole et en Outre-mer et plus élevé qu'en Guyane. Une variation établie, par contre sur les 12 derniers mois : Guadeloupe 3,6% - Martinique 3,6%, Mayotte 5,9%, la Réunion 3,5% et la France hors Mayotte 6,2%.