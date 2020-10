Une minute de silence dans l'académie de Guyane en hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine

Ce lundi un hommage sera rendu au professeur Samuel Paty tué vendredi dernier dans des circonstances affreuses pour avoir utiliser des caricatures du prophète Mahomet dpour illustrer un cours d'éducation civique. Une minute de silence sera observée à 11h dans toute l'académie de Guyane.

Catherine Lama •

Un hommage national sera rendu au professeur d'histoire géographie et d'éducation civique Samuel Paty décédée dans des circontances tragiques (décapité) le vendredi 16 octobre, victime de la vindicte d'un terroriste islamiste. Il avait illustré un cours sur la liberté d'expression de la presse en montrant à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. Un cours qui avait soulevé la colère de mulsumans et un tollé haineux sur les réseaux sociaux.Son meurtre horrible a bouleversé la nation et un hommage national lui sera rendu ces prochains jours.En Guyane, le recteur Aalin Ayong Le Kama a décidé qu'une minute de silence serait observée à 11h dans tous les établissements de l'académie. Un moment symbolique qui aura lieu dans les écoles, collèges, lycées et l'Université de Guyane.Le personnel administratif du rectorat effectuera cette minute de silence devant le rectorat