Plus de 10 000 élèves ont fait leur rentrée scolaire à Saint-Laurent-du-Maroni

Vanessa Etienne/MCT •

Deux semaines après Cayenne, les enfants de l’ouest font leur rentrée. A Saint-Laurent du Maroni, 10 457 élèves font leur rentrée en maternelle et en élémentaire, soit environ plus de 3000 en maternelle et environ 6000 en primaire. Une rentrée marquée par la présence du recteur d’Académie Alain Ayong Le Cama. Il s'est rendu à l’école élémentaire Alain Mouty pour rencontrer une partie de l’équipe éducative.Les enfants de petite section de l’école maternelle, « Georges Habran Mery » eux aussi, ont effectué leur rentrée ce matin. Une séparation difficile avec les parents, après 6 mois de confinement. Les parents pour la plupart ne sont pas inquiets. Mais pour la directrice de l’école cette rentrée repoussée était nécessaire pour recevoir au mieux les 416 élèves inscrits cette année en maternelle.Autre ambiance, à l’école élémentaire Alain Mauty, les élèves ont reçu la visite du recteur d’Académie. Du côté des salles de classe, c’est dans le calme que les enfants font connaissance avec leur maitresse. Le masque n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans. Mais les enseignants y sont tenus…..Un rentrée particulière pour la directrice…. Et un protocole du ministère à respecter tout au long de l’année…..Il ya 1480 élèves supplémentaires, dans le 1er degré, à Saint-Laurent par rapport à l’an dernier. Et les inscriptions sont toujours en cours.