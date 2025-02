Vandalisée en décembre, la bibliothèque de Rémire-Montjoly ouvre de nouveau

Durant les fêtes de fin d’année, la bibliothèque municipale avait été saccagée. Demain, mardi 25 février, elle ouvrira aux horaires habituels.

Des livres au sol, couverts de café, des affiches arrachées des murs, du matériel informatique et électroménager volé… Voilà ce que montraient les photos et vidéos transmises par la ville de Rémire-Montjoly le 30 décembre dernier. Suite à une intrusion dans la nuit, l’intégralité de la structure avait été mise à sac. Un choc tant pour les équipes de la bibliothèque que pour ses usagers.

Aucun espace n'avait été épargné par les vandales • ©DR archives

Dès demain, tous pourront de nouveau accéder aux lieux. En moins de deux mois, d’importants travaux ont été effectués. « Nous avons dû nous rééquiper en informatique, en fournitures de bureau et en électroménager, détaille Amandine Mandé, chargée de projet à la bibliothèque. Nous avons entrepris de repeindre tout l'étage de la bibliothèque et de réaménager tous les espaces. À l'étage il y a un espace jeunesse, un espace adolescent et un espace adulte. Nous avons aussi réfléchi à une autre disposition pour améliorer les flux de circulation du public et rajouté dix places assises. »

Aménagée dans l'ancienne mairie, la bibliothèque de Rémire-Montjoly avait été inaugurée en novembre 1994. Pour certains résidents de la commune, elle est devenue un lieu de passage agréable, notamment pour les ateliers qui y sont régulièrement proposés.

D’autres aménagements à venir

L’espace étant surtout utilisé pour l’étage, les équipes municipales se sont concentrées sur cet espace. Toutefois, une deuxième phase de travaux est déjà prévue et concernera l’entrée et le rez-de-chaussée de la structure. « On espère pouvoir en faire rapidement une salle de lecture de presse pour les adultes et des personnes à mobilité réduite », précise Amandine Mandé qui ajoute que du mobilier supplémentaire est en cours d’acheminement.

L'espace à dû être réaménagé • ©DR

Programmé avant l’acte de vandalisme, le changement de logiciel de la bibliothèque a également pu être réalisé. « Nous avons profité de la fermeture pour migrer vers ce nouveau logiciel et procéder à la formation des agents, poursuit Amandine Mandé. Le nouveau logiciel va nous permettre de fluidifier le travail et, dans un second temps, d'apporter davantage de service aux usagers. »

Le rez-de-chaussée de la bibliotèque accueille des rencontres. Ici, lors du dernier salon du livre, avec l'autrice Djaïli Amadou Amal • ©A.V. archives

Pour éviter de nouvelles intrusions, la municipalité a procédé à une sécurisation. La pose d’un système de vidéosurveillance est, par ailleurs, en cours d'étude. Après cet acte de malveillance, Rémire-Montjoly avait porté plainte. Les auteurs n’ont, pour l'instant, pas été identifiés. L'enquête se poursuit.

*Horaires d’ouverture : les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 12h30 puis de 15h30 à 18h. Les jeudis et samedis de 9h à 13h