Vélo Solex Club Guyane : 60 ans de solidarité, un anniversaire sur quatre jours

À l’origine, c'était un groupe d'amis. Ce dimanche matin, les membres du Vélo Solex Club se sont réunis au siège de l'association - au 5 avenue Digue Ronjon - pour une marche de l'amitié et un repas partagé. C'est la première rencontre d'une série d'événements à l'occasion du 60ème anniversaire.

Depuis sa création, le Vélo Solex Club organise différentes actions culturelles et sociales (bals, kermesses, pièces de théâtre). À la base, le club organisait des manifestations pour valoriser l'engin culte des années 1950. Mais l'association s'est diversifiée, les membres ont notamment initié le concours de la Reine et du Roi du Carnaval.

Aujourd'hui, le VSCG compte 24 membres. Parmi eux, certains sont des fondateurs. Roland Hort, aujourd'hui doyen du groupe, nous raconte la création de l'association.

On était des amis, on faisait classe ensemble. Après les classes, on se voyait chez madame Zaou. Puis, un jour, on a décidé de faire une expérience : aller en Solex à Sinnamary. On était huit à être prêts pour ce défi. On est parti pour la fête de Sinnamary, on a passé la nuit là-bas. Puis, ma grand-mère habitait à Trou-Poisson, je leur ai proposé d'y faire un tour. On a rencontré le père Loyet, il nous a dit qu'on était de braves jeunes et nous a suggéré de créer un club... On s'est dit pourquoi pas !