VIDÉO. 10 ans après, retour sur la création de l'Université de Guyane

10 ans. C'est l'âge de l'Université de Guyane, créée après de longues semaines de conflit. Le 11 novembre 2013 était signé le protocole d'accord actant la création de l'UG. Aujourd'hui, près de 4 600 étudiants y sont inscrits, c'est quatre fois plus qu'en 2013. Retour sur l'histoire de cette lutte.

L’université de Guyane est encore jeune. Avant 2013, et ce pendant 40 ans, elle était sous la tutelle de l'Université des Antilles, basée en Guadeloupe. Une situation exaspérante pour une partie des étudiants et du corps enseignant, qui se sentent délaissés.

L'ouverture d'une licence retardée, le dysfonctionnement de trop

Le 8 octobre 2013, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. L’ouverture d’une nouvelle licence est retardée. Les étudiants, les professeurs et le personnel de l’administration se mettent en grève. Ils réclament plus de moyens, plus de professeurs, l’ouverture d’une bibliothèque et surtout leur indépendance par rapport à l’université des Antilles.

S'ensuivent cinq semaines de mobilisation et de réunions. Le 11 novembre, un accord de fin de conflit est signé entre l’État, les élus et les représentants étudiants. L’université de Guyane est née. Une création officialisée le 31 juillet 2014 via un décret. L'UG est désormais totalement indépendante dans sa gestion à la fois financière mais aussi au niveau de son offre de formation.

Plus de 4 000 étudiants et 60 formations aujourd'hui

Aujourd’hui, elle en compte une soixantaine dont trois ont été ouvertes récemment. L'ouverture d'une licence STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) est prévue en 2024.

