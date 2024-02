VIDEO. À Cayenne, la réhabilitation de la cité Zéphir ravive les souvenirs des gangans

La cité Zéphir est un quartier historique de Cayenne. Construite dans les années 60, elle sera réhabilitée par le biais d’un projet qui nécessite la démolition de nombreuses habitations. Contraints de quitter leur logement, les habitants du secteur ont du mal à tourner la page.

La cité devrait avoir un nouveau visage à l’horizon 2034. Ce projet de réhabilitation urbaine est mené par la Société Immobilière de Guyane, SIGUY, et de nombreux partenaires. Coût total des travaux : 24 millions d’euros.

Un projet de réhabilitation sur 10 ans

D’ici la fin de l’année 2024, une dizaine de locataires devront quitter leur logement. Pour ceux qui souhaitent rester dans la cité Zéphir, dix modulaires leur seront proposés. Les autres familles seront soit orientées vers des habitations réhabilitées de leur quartier, soit relogées dans un autre secteur.

Des habitants attachés à leur quartier

Si certains acceptent à regrets de partir, d’autres sont plus réfractaires. L’hypothèse de quitter leur maison n’est pas envisageable.

Présente depuis 61 ans, Alexandrine Mireille est la doyenne de la cité. À l’époque, cette mère de 9 enfants avait privilégié une installation dans cette zone pour plus de commodités. "J’avais un appartement avec deux chambres : une pour les parents et une autre pour les enfants. Ici, on m’avait proposé un logement avec quatre pièces. Les filles étaient entre elles et les garçons entre eux. J’ai donc décidé de venir habiter dans ce quartier". Alexandrine Mireille est ferme : elle ne partira pas. À l’instar de ses voisins, c’est ici qu’elle a construit sa vie. Elle en garde de précieux souvenirs.