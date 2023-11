VIDÉO. Demandeurs d'asile à La Verdure : "Nous avons tenu nos engagements", répond la Préfecture de Guyane

Dans un premier reportage diffusé le 13 novembre, la rédaction évoquait les conditions de vie de demandeurs d'asile accueillis au centre de La Verdure.

La préfecture de Guyane réagit à cette situation à travers l'intervention de Jacqueline Mercury-Giorgetti, sous-préfète chargée de mission et commissaire à la lutte contre la pauvreté.

Il faut d'abord rappeler que nous avons tenu nos engagements d'évacuer la place des Amandiers. Un engagement que l'on avait pris auprès de la maire de Cayenne. On a procédé à cette évacuation, à peu près 400 personnes, on en a hébergées plus de 200 qui étaient spécialement vulnérables.