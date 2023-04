VIDÉO. Des mesures de sécurité pour rassurer les commerçants de Guyane

Partager :

Les libres services restent une cible pour les braqueurs... et ce malgré la mise en place d'un dispositif de protection en août 2022. Il a été déployé après le meurtre d'un commerçant de Rémire-Montjoly. Le 1er avril 2023, des commerçants de Matoury ont, eux aussi, subit un braquage. Qu'en est-il de ce dispositif de sécurité à Cayenne, où l'en recense le plus grand nombre de commerces ? Un reportage d'Alexandra Silbert et de Frédéric Larzabal.

Ludmïa Lewis

Le Major Franck Hayot, déléguée Police Population est chargé, depuis le 20 mars environ, de faire le lien entre les commerçants de Cayenne et la police nationale. Chaque jour, il va à leur rencontre. Cela lui permet notamment de tous les ajouter à un groupe de discussion en ligne, qui compte aujourd'hui 168 participants. Ce groupe est alimenté à chaque fois qu'un braquage survient. Un dispositif rassurant pour les commerçants C'est notamment grâce à ce système qu'une bande de trois jeunes (dont un mineur) a été appréhendée, puis jugée coupable de 14 vols à main armée récemment. Notez que les deux majeurs ont été condamnés à sept ans de prison. Une fin rassurante pour Kévin Lin, le commerçant rencontré ce 7 avril par le Major Hayot. Gérant d'un magasin de vêtements, il craint surtout pour ses confrères. Pour les vêtements ça va, mais je crains un peu pour les libres services surtout... Parce que leurs horaires sont plus longs que les nôtres, donc s'il y a un peu de changement, ce serait très bien. Kévin LIN, gérant de magasin de vêtements Deux référents sûreté complètent le dispositif, avec le Major Hayot. "Le lien de confiance et le lien entre les commerçants n'a jamais été aussi important", estime Philippe Jos, directeur territoriale de la police nationale. Les moyens de sécurité ont également été renforcés, ajoute le directeur. Ce sont ces éléments qui auraient permis d'identifier "bon nombre d'auteurs de vols à main armée". A Cayenne, où la moitié des délits de Guyane sont commis, les actions de prévention portent leurs fruits. Au premier trimestre 2023, le nombre de vols à main armée a baissé de 36 % par rapport à la même période, en 2022. Toutefois, les commerçants espèrent encore un délai d'intervention plus court des forces de l'ordre. Ils comptent notamment sur l'arrivée du RAID annoncée pour septembre 2023.

