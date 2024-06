VIDÉO. Mois des fiertés 2024 : "le prêtre lui a dit : dehors, il n’accepte pas ce genre de personnes dans son église"

"Je l’ai su très tardivement. J’avais déjà une trentaine d’années quand j’ai flashé sur une fille habillée en garçon. Je venais de me séparer du père de mes trois enfants" confie tout d’abord Maryline. "Avec des cousines et des amies, nous sommes allées dans une soirée LGBT car il y avait cette fille que j’aimais bien qui y allait. Finalement, il ne s’est rien passé avec elle mais sur place, j’ai rencontré ma première copine" se souvient-elle.

"L’année d’après, j’ai su moi aussi que j’étais bisexuelle. Je ne sais pas d’où ça m’est venu. À Paris, j’allais souvent dans les soirées LGBT et j’avais déjà des vues sur une fille" commente Marylaure. "On aurait dit que ce lien si particulier entre jumelles était aussi là concernant nos attirances" complète Maryline, le regard complice avec sa sœur.

"Mes enfants ne l’ont pas mal pris. Ce sont surtout les gens autour qui demandaient : comment vont le prendre tes enfants ? Mais je leur ai dit : arrêtez de mettre ce genre de commentaires et d’idées dans la tête des enfants. Ils n’ont rien dit, ils n’ont pas été frustrés à l’école : tout s’est passé normalement" explique Maryline.

"La seule chose que nos parents nous ont dite c’est : du moment que vous êtes heureuses, peu importe avec qui vous êtes" détaille Marylaure.

Il n’y a pas vraiment eu de coming out. C’est quelque chose qui s’est fait naturellement. On faisait nos repas de famille et il n’y avait aucun souci. Personne n’a été choqué ou fâché. Personne ne nous a jugé ou rejeté par rapport à ça. On le vit bien.