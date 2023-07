Violences urbaines à Soula : trois jeunes placés en détention provisoire

Ils sont accusés de "destruction de bien destiné à l'utilité publique" ou encore de "violences aggravées sur militaires de la gendarmerie suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours". Quatre jeunes, dont deux mineurs, ont été interpellés pour leur implication présumée dans les violences urbaines survenues dans la nuit 30 juin au 1 juillet 2023.

Ludmïa Lewis •

Quatre jeunes ont été interpellés suite aux violences urbaines survenues dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1 juillet dans le quartier Soula, à Macouria. Il s'agirait d'une petite partie des auteurs présumés des faits, puisqu'une trentaine de jeunes auraient participé à ces émeutes.

Âgés de 16 à 20 ans

En effet, plusieurs d'entre eux avaient été identifiés ce soir-là, puis une enquête en flagrance a été ouverte et quatre individus ont été interpellés samedi et dimanche. Ils sont âgés de 16 à 20 ans et ont été présentés devant le procureur de la République après 48h00 de garde à vue.

Ils sont poursuivis pour "entrave à l'arrivée de secours destinés à combattre un sinistre dangereux pour les personnes - destruction de bien destiné à l'utilité publique - menace de crime ou délit à l'encontre de personne dépositaire de l'autorité - violences aggravées sur militaires de la gendarmerie suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours - destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes".

Les deux majeurs sont jugés en comparution immédiate ce 4 juillet et ont été placés en détention provisoire. Les mineurs seront jugés devant le tribunal pour enfants le 2 août prochain. Celui de 17 ans a été placé en détention provisoire et celui de 16 ans sous contrôle judiciaire.

Retour sur cette nuit de violences

Au cours de cette nuit, une vingtaine de poubelles, un véhicule particulier et un bus ont été incendiés. Les victimes des incendies ont déposé plainte. Les auteurs des faits auraient annoncé, au préalable, leurs intentions sur les réseaux sociaux. Ils avaient prévu de piller le supermarché de Soula. C'est ce qui a permis aux gendarmes de la compagnie de Kourou, renforcés par des gendarmes mobiles, d'intervenir.

Le supermarché de Soula était la cible visé par le groupe de jeunes. • ©Vanessa Etienne

Dans la même nuit, un autre groupe issu du quartier informel de Sablance s'est emparé du rond-point de Soula sur la RN1. Une barricade a été érigée "dans le but de dépouiller les usagers de la route", indiquent les gendarmes. Ces derniers, qui sont intervenus pour rétablir la circulation, ont tenu cette portion de la route jusqu'à l'aube.