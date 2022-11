Visages de Yana : une rencontre intercurelle entre jeunes de Guyane organisée par l'association Peupl'en Harmonie

L’association Peupl’en Harmonie poursuit ses actions en faveur des jeunes guyanais. 16 jeunes issus de plusieurs communautés de Guyane sont réunis durant 2 jours pour échanger sur leurs cultures et leurs traditions. L’opération se nomme Visages de Yana.

Jocelyne Helgoualch/CL •

Ils sont 16 jeunes de 8 nationalités différentes, issus des communes de Guyane et ils échangent, partagent sur leurs cultures, leurs connaissances et leurs traditions. Tous sont curieux d'apprendre des uns des autres sur leur mode de vie ou encore les difficultés rencontrées par les étudiants éloignés de leurs familles.

Jeffry d'origine haïtienne s'interroge sur la méfiance des gens sur la religion vaudou :

"Le vaudou est notre religion souvent mise de côté. Pour moi c'était important de présenter le vaudou positivement pour montrer aux gens que ce n'est pas une mauvaise chose dont il faut avoir peur... J'ai pu découvrir que dans les communautés amérindienne et bushinengue, il y a aussi des esprits comme dans le vaudou. Ils n'ont pas peur de leurs esprits de l'eau, de la terre et de la forêt. Pourquoi nous haïtiens on devrait avoir peur..."

Cette opération, Visages de Yana valorise l'esprit de découverte de l'autre comme le rappelle Amanda Barbosa Costa, directrice de l'association Peupl'en Harmonie initiatrice de ce projet :

"Ces jeunes se rencontrent sur 2 jours avec différents thèmes participatifs, présentations, jeux interculturels dans l'objectif d'avoir cette connexion et valorisation de sa propre culture à travers la rencontre de l'autre..."