Zoom sur les nouvelles filières proposées par l'Université de Guyane à la rentrée 2024-2025

Pour la rentrée 2024-2025, six nouvelles formations seront dispensées à l'Université de Guyane. Il s'agit de quatre licences, dont une professionnelle, et d'un master. Découvrez-les en détail.

D'ici septembre 2024, l'offre de formation des étudiants de Guyane sera élargie. À l'Université de Guyane, six nouvelles filières ont été ajoutées. Ces nouveautés s'inscrivent "dans une démarche visant à répondre aux besoins actuels du marché de l'emploi et à se démarquer par des formations spécifiques amazoniennes", indique l'UG.

La licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) ;

Annoncée en janvier dernier, l'ouverture de la licence STAPS sera échelonnée sur trois ans, c'est-à-dire que la deuxième, puis la troisième année ouvriront en 2025, puis 2026. Interrogé dans un précédent article, Laurent Linguet, président de l'Université de Guyane, disait que le sport est un moyen de dynamiser l'activité économique et l'emploi des jeunes autour de la création d'activité économique liée au sport.

La licence LEA (langues étrangères appliquées) anglais et espagnol ;

La licence LEA anglais et espagnol s'ajoute à celle déjà existante à l'Université de Guyane : anglais et portugais. C'est une filière pour former des professionnels trilingues. Selon l'UG :

Cette licence répond aux besoins des services publics et des collectivités territoriales et offre de réelles opportunités d’insertion professionnelle en milieux guyanais, sud-américain et Caribéen. Elle formera par ailleurs des opérateurs capables de mettre en place des projets culturels innovants, et d’accompagner les élus ainsi que les décideurs locaux dans leur politique de rapprochement avec les pays de la zone Sud-Américaine et Caraïbe.

Le master Chimie et Sciences de Vivant ;

Il y a désormais une suite à la licence Science de la vie et de la terre Biologie, Biochimie, Biotechnologies (Bio3) au sein de l'Université de Guyane. Ce master propose une approche de la valorisation des ressources de la biodiversité amazonienne à travers des aspects végétaux, microbiens, terrestres et marins. Il peut s'agir d'applications thérapeutiques, cosmétiques et agroalimentaires.

Les débouchés cités sont, entre autres métiers, ingénieurs de recherche ou d’étude de laboratoires, technico-commerciaux en agroalimentaire/biotechnologies/cosmétique et chercheur.

La licence Langues Enseignement et Médiation en milieu amazonienne ;

Cette formation vise à valoriser les langues régionales et à former les futurs Intervenants en Langues Maternelles (ILM), en particulier donc des contextes linguistiques variés, comme en Amazonie.

La Licence LEMMA amène à découvrir toute la richesse de la zone américano-caraïbe, du plateau des Guyanes des origines à nos jours, assurant une formation pluridisciplinaire permettant d’acquérir des connaissances et des compétences dans les domaines de la linguistique, de la littérature, de l’anthropologie ou encore de l’histoire des mondes créoles. Université de Guyane

Parmi les cours dispensés en licence LEMMA (du 1er au 6ème semestre), on retrouve "Histoire coloniale 2 : résistances et abolition de l’esclavage dans les Amériques" ; "Introduction aux théories culturelles (créolisation, autochtonie, marronisme)", "Pratiques festives, culturelles et artistiques des populations du bassin amazonien" ou encore les langues vivantes créoles, nengetongo et amérindiennes.

La licence professionnelle Métier des Ressources Naturelles et de la Forêt, spécialité Gestion et Traitement de l’eau et des déchets

La filière RNF avec spécialité GTED est adressée aux personnes de niveau bac + 2. Elle aspire à former des spécialistes qui participent à l'organisation de la collecte, du transport, du traitement des eaux, des boues et des déchets. Parmi les débouchés, il y a technicien environnement et responsable de contrôle de station de production d’eau potable ou d’épuration.