1 mn de silence dans l’académie de Martinique "en mémoire des victimes des attentats commis contre l’école"

Le 13 octobre 2023, le professeur de français Dominique Bernard, agrégé en lettres modernes, a été assassiné par un jeune terroriste au lycée Gambétta à Arras, dans le Pas-de-Calais (au nord de l’hexagone). L’ancien élève radicalisé a également blessé trois autres membres du même établissement avant d’être arrêté par la police.

Une nouvelle fois, et 3 ans après l’assassinat de Samuel Paty, tué lui aussi par un terroriste qui l’a décapité (pour avoir montré en cours des caricatures de Mahomet publiées par le journal Charlie Hebdo), "l’école est confrontée à un terrorisme barbare" réagit l’Administration.

À travers eux, comme voici trois ans avec Samuel Paty, c’est l’école de la République qui est attaquée pour la mission qui est la sienne : permettre à chaque jeune de s’émanciper par-delà les déterminismes et les obscurantismes pour former des citoyens libres, égaux et unis par une destinée.