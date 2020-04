10 000 bidons de 5L d’eau de source pour les foyers pénalisés en Martinique

50 000 litres d’eau de source sont offerts gratuitement par la Société Martiniquaise des Eaux de Sources (la SOMES) aux municipalités dont les administrés sont touchés par les ruptures d’approvisionnement. La première livraison a débuté mardi 21 avril 2020 au Lamentin.

Guy Etienne •

10 000 bidons de 5L offerts aux collectivités

En cette période de sécheresse, nous souhaitons contribuer à notre échelle, à l'effort déjà engagé par les mairies sinistrées, en offrant 10 000 bidons de 5L d'eau de source à plusieurs milliers de foyers Martiniquais.



Nous tenons à remercier l'ensemble des acteurs ayant permis la mise en place de cette opération et assurons que toutes les mesures sanitaires en vigueur ont été respectées, pour protéger l'ensemble des intervenants de cette chaîne de solidarité.



(Message Facebook de la Somes-Chanflor)

La solidarité des entreprises locales ne faiblit pas dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le déficit d’eau potable dans plusieurs communes de l’île est venu s’ajouter à cette crise sanitaire, d’où l’initiative du producteur d’eau embouteillée du Morne-Rouge La Société Martiniquaise des Eaux de Sources (la SOMES) fait un don de 50 000 litres d’eau à la CACEM , à Cap Nord , et à Espace Sud . A charge pour ces communautés d’agglomérations de distribuer la cargaison dans les foyers lesquels subissent les coupures d’eau courante, à cause de la sécheresse et des pannes de canalisations.La ville du Lamentin, particulièrement impactée par les tours d’eau et les ruptures prolongées, a été la première municipalité à recevoir un chargement de 3 960 bidons de 5L (mardi 22 avril 2020) selon la SOMES, soit 19 800 bouteilles à offrir aux abonnés concernés.