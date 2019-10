10 ans après sa mort, les amis de Barel Coppet ne l'oublient pas

Pour l'ouverture de sa saison 2019-2020, l’association Carrefour Barel Coppet a rendu hommage à Barel Coppet pour le 10e anniversaire de sa mort, avec la participation entre autres, de la harpiste Claire Lefur et du chef d’orchestre Eddy Gustave.

Daniel Betis •

Barel Coppet une figure emblématique de la musique traditionnelle

L'ouverture de la nouvelle saison de l’Association Carrefour Barel Coppet (ACBC), a tenu toutes ses promesses. Un public nombreux a fait le déplacement lors de cette soirée, au centre international de séjour, le 18 octobre à Fort-de-France.Le travail commun de l’ACBC et de l’association "Glissando", promoteur des journées internationales de la harpe a donné du relief à cette manifestation.Anatole Coppet dit Barel, était le benjamin, d’une famille de musiciens (Hyppolite, Honoré et Bayard). Compositeur émérite, ce vauclinois est mort à l’âge de 89 ans, le 18 octobre 2009 à Fort de France. Ce chef d’orchestre, clarinettiste, avait durant sa jeunesse fait danser et rêver le tout Paris avec un programme éclectique de biguines, mazurkas, polkas, bélé et jazzQuelques témoignages ont ponctué ce rendez-vous musical. Le public a pu apprécier le mélange subtil et langoureux de la harpe, de la clarinette, du bwa ronflé et du steel pan.On retiendra aussi le dialogue poétique, dynamique de la Harpe de Claire Lefur et la clarinette intense du chef d'orchestre international Eddy Gustave.