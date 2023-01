100 euros d’"indemnité carburant" si vous allez travailler avec votre véhicule

Parmi les changements du nouvel an annoncés par l’État début janvier 2023, il y a "l’indemnité carburant" dédiée aux personnes en activité qui se rendent au travail avec leur voiture. Ce coup de pouce s’élève à 100 euros sur l’année, "afin de limiter l’impact de la hausse des prix de l’essence" selon le gouvernement.

Une "indemnité carburant" de 100 euros pour l’année 2023, sera perçue à partir du 16 janvier prochain par les automobilistes qui empruntent leur voiture comme moyen de transport, pour se rendre au travail.

C’est une aide d’un peu plus de 8 euros par mois qui concerne la moitié des ménages français annonçait la première ministre Elisabeth Borne, le 7 décembre dernier. Cette nouvelle remise à la pompe remplace la ristourne dégressive accordée par le gouvernement, d’avril à décembre 2022.

Une aide sous conditions

Pour bénéficier de ce coup de pouce gouvernemental, il faut bien sûr posséder une voiture, être actif et avoir un revenu fiscal individuel inférieur ou égal à 14 700 euros annuels. Ce montant correspond à des revenus nets par mois de 1 314 euros pour une personne seule, 3 285 euros pour un couple avec un enfant, 3 941 euros pour un couple et ses deux enfants et 5 255 euros net mensuel pour un couple et trois enfants.

Le gouvernement précise toutefois que l’indemnité est versée "par individu" et non par foyer.

Par exemple, un couple qui travaille et possède deux voitures, pourra bénéficier de 200 euros. Cette aide représente l’équivalent d’une remise à la pompe d’environ 10 centimes d'euro par litre pour un Français qui parcourt 12 000 km/an (moyenne annuelle d'un trajet domicile-travail). gouvernement.fr

Le versement de cette indemnité n’est pas automatique. Il faut faire une demande en ligne via le site impôts.gouv.fr et remplir un formulaire concernant notamment la voiture. Une déclaration sur l’honneur certifiant l’utilisation de celle-ci comme moyen effectif de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail, est également obligatoire.

Les 100 euros sont ensuite versés sous huit jours et en une seule fois, sur le compte bancaire du demandeur.

"Cette aide concernera 10 millions de français actifs qui prennent leur voiture pour travailler" précise le gouvernement.