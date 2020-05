12 plages de Martinique rouvertes à la baignade

Réouverture des plages en Martinique dès ce jeudi 21 mai 2020. 12 parmi les 24 villes concernées sur le littoral, ont accepté la proposition du préfet, Stanislas Cazelles. Les consignes sanitaires et les gestes barrières devront être respectés.

Au terme de la consultation avec les maires, le préfet autorise l’accès aux plages, du lever du soleil à 11h00 puis de 16h00 à 18h30, pour les activités sportives individuelles des 12 communes suivantes :• Basse-Pointe• Le François• Case-Pilote• Le Lorrain• Le Carbet• Sainte-Marie• Le Diamant• Saint-Pierre• Fort-de-France• Les Trois-Îlets• Schoelcher, pour les plages de Madiana, du Bourg et de l’Anse-Madame.• Trinité, pour l’anse Dufour (Bonneville), uniquement pour le surf, ainsi que les plages de Madras, de Cosmy et du Raisinier.Pour ces deux dernières villes, l’accès sera interdit le lundi 1er juin 2020.Cette liste des plages autorisées en Martinique pourra être complétée en concertation avec les maires des municipalités concernées.Sont autorisés sur ces sites à nouveau accessibles, et dans le respect des gestes barrières et de distanciation sanitaire, les activités sportives individuelles comme la marche, la course à pied, la natation et les sports nautiques pratiqués depuis le rivage.En revanche sont interdits, le stationnement statique, les sports collectifs et de contact, l’organisation de repas, le transport et la consommation d’alcool, ainsi que tout regroupement de plus de 10 personnes.Ces règles sont affichées aux différents points d’accès des places.Par ailleurs, la navigation des navires de plaisance et des autres engins nautiques à moteur est autorisée, du lever du jour jusqu’à 18h30, dans la limite des eaux territoriales (12 nautiques) bordant la Martinique.Enfin, les activités sportives nautiques, aquatiques et subaquatiques peuvent reprendre également, lorsqu’elles sont pratiquées de manière individuelle.