[14 juillet] Des festivités sous contrôle en Martinique

Des dispositifs exceptionnels seront déployés dans de nombreuses villes françaises pour les festivités du 14 juillet. Qu'en est-il en Martinique et particulièrement à Fort-de-France où le défilé de militaires est le plus important ? 1 mois après le saccage du monument aux morts de la Savane, les autorités prennent des dispositions pour éviter tous débordements.

Alain Petit •

Par mesures de sécurité, les premières restrictions sont tombées. Elles sont effectives du 12 au 15 juillet.

Feux d’artifice et combustibles réglementés

Il est interdit aux particuliers, d'acquérir au détail et de transporter des produits combustibles domestiques, des produits pétroliers et des produits chimiques corrosifs, inflammables ou explosifs.

Par ailleurs, par le décret (n° 2023-576 du 8 juillet 2023) il est interdit de vendre, de porter et de transporter des engins pyrotechniques et d'artifices de divertissement. Ce décret fait suite aux récentes violences urbaines dans l'Hexagone, durant lesquelles les émeutiers attaquaient les forces de l'ordre avec des engins pyrotechniques. Ce ne fut pas le cas en Martinique, mais la préfecture prend les devants.

« Ces mesures visent à prévenir les risques de troubles à l’ordre public mais également à garantir le meilleur niveau de sécurité des personnes et des biens lors des festivités du 14 juillet. » Préfecture de Martinique

Cérémonie du 14 juillet sur le boulevard du général De Gaulle à Fort-de-France (14 juillet 2016) • ©F.Defremont

Une cérémonie à Fort-de-France bien encadrée

La préfecture de Martinique n'est pas très bavarde sur les forces de l'ordre déployées pour assurer la sécurité des festivités. Au niveau national, le ministre et des Outre-mer a annoncé un dispositif exceptionnel qui reposera sur 130 000 policiers et gendarmes.

Il est fort à parier que l'escadron de gendarmerie venu en renfort sera sollicité en ce jour de fête nationale.

Côtés festivités, elles sont organisées en 3 parties à Fort-de-France.

À 9h sur l'allée de la dissidence sont prévus, les honneurs aux drapeaux et remises de décorations.

Le moment le plus attendu est le défilé des troupes à pied et motorisés, ainsi que le défilé aérien. La douane et la police seront aussi en démonstration.

À 10h place de la Savane, différents corps d'armés feront des démonstrations de sauvetage, de maîtres-chiens. D'autres présenteront les métiers militaires et les matériels de l'armée comme l'hélicoptère Griffon 972.

À 10h45 à l'entrée de la préfecture rue Victor Sévère, l'inauguration d'une exposition photo intitulé "s'engager pour servir".