"14 solutions alternatives pour prévenir le stress et la dépression", thème du livre de la martiniquaise Cindy Chéry

Guy Etienne •

"Faire du bien" autour d’elle, un trait de caractère qui résume à lui seul ce qui a motivé cette jeune auteure trentenaire, originaire de Fort-de-France, dont les activités sont multiples. Formation, coaching, conseils aux socio-professionnels…

Cindy Chéry dit être "une femme engagée au service de l’autre". Son obsession : "accompagner l’humain vers la performance".

C’est parce que je rencontrais des difficultés, particulièrement au travail, que je suis partie en Inde puis en France, afin de trouver les réponses à mes questions. Et comme j’ai pu résoudre mes problèmes de santé, mieux me connaître... je me suis dit qu’il fallait mettre toutes ces connaissances à la disposition du plus grand nombre pour aider. (Cindy Chéry)

Cette praticienne en santé naturelle et bien-être, a en effet mis à profit son voyage en Inde du nord en 2015, "en quête" d’elle-même, pour dit-elle "en savoir plus sur l’humain". Sur place, elle s’est aussi formée à la pharmacopée tibétaine et au yoga.

Puis, elle est passée par la France continentale étudier l’etho-pharmacologie à Metz. Ensuite, elle s’est intéressée à la positivologie entre Rennes et Paris, avant de recevoir un enseignement à la pratique de la santé naturelle et du bien-être à Toulouse.

"La santé intégrative", un livre "tout public"

C’est à la suite de ses pérégrinations que la nouvelle écrivaine martiniquaise a décidé de publier "La santé intégrative".

Cindy Chéry, praticienne en santé naturelle et bien-être, auteure de "La santé intégrative" - (août 2020) • ©Jean-Albert Coopmann / Qetsia Dériau / Don Carmello

Cet ouvrage vous offrira des pistes de réponse, lorsque le stress et/ou la dépression apparait dans notre vie, et ce de manière chronique. Avec amour et parce que tiré de mes expériences personnelles et professionnelles, je vous encourage à vivre pleinement cette exploration de vous-même, à la fois profonde et transformatrice. (Cindy Chéry)

L’auteure estime que son livre est arrivé au bon moment (août 2020), en pleine pandémie, avec son lot de conséquences psychologiques dans plusieurs foyers, parallèlement à ce que Cindy Chéry appelle "l’hyperconnexion".

A notre époque particulièrement, nous sommes souvent pris dans un cycle infernal qui rend l’idée même de dire stop à l’hyper-connexion constante au monde sous toutes ses formes, ou non à l'hyper-consommation en tous genres, de prendre du recul pour s’analyser et se remettre en question, voire se faire aider, faire régulièrement du sport ou encore de bons petits plats bio-végétariens, totalement utopique. ("La santé intégrative" - page 27)

"La santé intégrative : 14 solutions alternatives pour prévenir le stress et la dépression", un livre de 183 pages, paru aux éditions WoW Book publishing.