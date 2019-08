140 antillais d’un vol de la Cubana de Aviacion bloqués à la Havane

Romuald Sainte-Rose, passager martiniquais d'air Cubana Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Une déconvenue inattendue pour les 140 passagers d'Air Cubana, qui ont été pris en charge et conduits à l’hôtel, en attendant leur rapatriement.Seul problème, à la Havane, ces vacanciers s’impatientent, d’autant que 24 heures plus tard, aucune information n’a filtré quant à leur retour aux Antilles.Du coup, ces voyageurs s'interrogent, comme l’explique Romuald Sainte-Rose, l’un des passagers martiniquais bloqués à la havane.A Fort de France, les représentants de la compagnie cubaine, nous ont fait savoir que la situation est entre les mains de l’escale de la Havane, habilitée à trouver des solutions pour ramener les passagers concernés au plus vite, en Guadeloupe et en Martinique.