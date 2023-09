"150 millions d’euros ne sont pas perçus par des bénéficiaires éligibles" en Martinique

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) a lancé sur les réseaux sociaux le 14 septembre 2023, le premier comité de pilotage d’un nouveau dispositif d’accompagnement des plus précaires. Celui-ci vise à cibler les personnes en difficulté qui ne perçoivent pas les aides auxquelles elles peuvent prétendre.

L’objectif est de "simplifier les démarches administratives pour réduire drastiquement le non-recours aux droits sociaux".

(conseillère exécutive en charge de la santé et des solidarités pour la CTM)

150 millions d’euros ne sont pas perçus par des bénéficiaires éligibles à certains dispositifs. On pense tout particulièrement aux aides portées par la collectivité, aux aides portées aussi par d'autres partenaires qui peuvent accompagner des familles en difficulté, des familles en situation de vulnérabilité.

Une dizaine de publics cibles ont été recensés par ce dispositif. Il concerne les demandeurs d’emploi, les "travailleurs pauvres", les jeunes, les personnes âgées, les familles monoparentales, les travailleurs indépendants, ou encore les potentiels bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active), les personnes en situation de handicap ainsi que les hommes et les enfants victimes de violence.

"C’est un vrai défi à relever pour notre territoire, tous ensemble", aux yeux d’Audrey Thaly-Bardol.

Audrey Thaly-Bardol, conseillère exécutive en charge de la santé et des solidarités pour la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique) - septembre 2023.

Que chaque Martiniquaise, chaque Martiniquais puisse retrouver de la dignité, puisse accéder au droit auquel il peut bénéficier et qu'on puisse aller vers notre population et faire connaître ces différents dispositifs qui existent et avoir un état des lieux très précis des besoins de notre population. À charge pour nous à travers cette expérimentation, de pouvoir permettre aussi à nos travailleurs sociaux de bénéficier de formations pour connaître l'ensemble des dispositifs existants, afin d’accompagner ces familles.