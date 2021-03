155 pages consacrées à Félix Mérine, "le Mapipi lumineux" de la yole en Martinique

Félix Mérine, un des patrons les plus capés de la yole en Martinique, est mis à l’honneur par Fred Miram Marthe-Rose, passionné de ce sport unique dans le monde. Dans ce livre biographique, l'auteur relate la vie, les valeurs et les victoires du champion robertin de la voile traditionnelle.

Guy Etienne •

Après plusieurs mois de cale sèche à cause de la crise sanitaire, les yoles rondes ont repris la mer dimanche 28 février 2021, à l’occasion du grand prix de la fédération de Martinique. Cette dernière a dû mettre en place un protocole adapté à la situation, en organisant un départ au large de la baie du François, afin d’éviter le regroupement de spectateurs.

Parmi la quinzaine d’embarcations, il y avait celle d’un des patrons les plus capés du milieu de la yole, Félix Mérine, dont le parcours a inspiré Fred Miram Marthe-Rose, un passionné de la voile traditionnelle qui vient de consacrer 155 pages de témoignages, de souvenirs, d’anecdotes, de félicitations et de photos à son ami yoleur.

Ses victoires ont suscité l’enthousiasme des foules, son leadership, celui de ses co-équipiers, son charisme a soudé la quasi-totalité de la communauté de sa ville natale et bien au-delà, son humilité dans les échecs a forcé le respect de ses adversaires. (L'auteur - Fred Miram Marthe-Rose)

Fred Miram Marthe-Rose, l'auteur du livre "le Mapipi Lumineux" consacré au patron de yole, Félix Mérine. • ©Capture Facebook Fred Miram Marthe-Rose

Pour l’auteur, cet hommage s’imposait, "à l’heure où on déplore une absence de plus en plus marquée de repères éducatifs et sociaux pour notre jeunesse (…), car Félix Mérine doit servir d’exemple, de cap". Sa réussite poursuit Fred Miram Marthe-Rose, est (…) "le fruit du travail, de sa persévérance, de sa foi, de son opiniâtreté et surtout de son refus systématique de l’échec".

Comment extraire de la vie de Félix le processus de résilience mis en œuvre et qui explique sa réussite sportive, familiale et professionnelle, malgré les blessures de la vie ? Comment expliquer l’admiration et la reconnaissance qu’il suscite ? Comment "zoomer" les valeurs qu’il véhicule au travers de la pratique de la yole ? C’est le challenge que j’ai voulu relever, en proposant ce livre. (Fred Miram Marthe-Rose)

Félix Mérine (à gauche) et Fred Miram Marthe-Rose, auteur du livre "Le Mapipi lumineux". • ©Capture Facebook Fred Miram Marthe-Rose / DR

Au terme de la 35e édition du tour de Martinique des yoles rondes en 2019, Félix Mérine reste le recordman des victoires, avec 10 titres de champion à son actif.

Le livre biographique "le Mapipi lumineux" signé Fred Miram Marthe-Rose, est disponible en librairie et dans certaines stations-service.