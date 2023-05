18 mai, jour de l'Ascension : un évènement fondateur de la religion catholique

La fête de l’ascension, célébrée quarante jours après Pâques, est un événement fondateur dans la religion catholique : la montée au ciel de Jésus après sa résurrection. La montée au ciel du fils de Dieu s’inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte.

Daniel Betis •

Les églises catholiques de Martinique accueillent jeudi 18 mai 2023 les fidèles pour ce moment fort. L'Ascension, célèbre la montée du Christ mort et ressuscité vers Dieu son Père.

L’église et les biblistes s’appuient sur 3 textes. 2 rapportés par les évangélistes Marc et Luc, de façon laconique et le livre des Actes des Apôtres, qui comporte plus d’informations.

L’Ascension relie Pâques et Pentecôte

L'Ascension marque la fin de la présence visible de Jésus-Christ sur Terre et sa mission accomplie. Il quitte ses disciples tout en leur promettant d’être présent auprès d’eux. Cette élévation dans la gloire vers Dieu est un acte de transmission pour conforter leur foi et renforcer "un plus grand engagement dans le monde afin de porter la Bonne Nouvelle."

Il s’agit d’un moment charnière pour l’Église catholique entre la vie terrestre de Jésus et la naissance de la première Église.

L'église de Schoelcher • ©Daniel BETIS

Pourquoi l’ascension se fête toujours un jeudi et est férié ?

Le mot Ascension, du latin "ascendere", signifie monter. Après son dernier rendez-vous avec ses disciples, Jésus monte au ciel de ses "propres forces" 40 jours après Pâques. Cette fête liturgique est célébrée le jeudi de la cinquième semaine après Pâques.

Un calcul permet de mieux comprendre. Jésus est ressuscité le samedi gloria (+1), 5 dimanches s’écoulent entre Samedi saint et l'Ascension, soit 35 jours. Lundi à mercredi constituent 3 jours pleins. Au total 39 jours. L'Ascension tombe finalement le jeudi. Le quarantième jour après Pâques.

L’Église célèbre l’Ascension depuis le Ve siècle, par l’évêque de Vienne, Saint-Mamert qui a christianisé la fête romaine des récoltes.

En France, l’Ascension est l'une des quatre fêtes d'obligation du calendrier avec Noël, l'Assomption et la Toussaint.

Cet acte a été signé lors du concordat entre Bonaparte et le pape Pie VII. Le maintien de cette obligation s’est poursuivi lors de la loi de séparation entre l’Église et l’État publiée en 1905.