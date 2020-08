Le 18e forum logement dédié aux jeunes de Martinique, entièrement numérique cette année

Le forum D’Clic jeunesse débute ce mercredi 26 août 2020. Durant 3 jours, les moins de 30 ans à la recherche d’un logement pourront échanger avec des propriétaires, participer au speed-dating et aux visio-conférences, mais uniquement par internet, en raison de la situation sanitaire.

2020 : 1er forum virtuel du CLLAJ

Cette nouvelle édition inédite du Forum D’Clic jeunesse prévue dans un format entièrement numérique, est la marque de l’engagement du CLLAJ Martinique de maintenir ce RDV annuel avec la jeunesse, pour la 18e année, en se donnant les moyens d’adapter ses services aux gestes barrières.



Les jeunes depuis leur smartphone, leur ordinateur et cela quel que soit le lieu où ils se trouvent, vont pourvoir bénéficier d’un tête à tête en visio avec les propriétaires grâce au speed dating logement, visiter les logements à distance sans les contraintes du déplacement, poser leurs questions en direct à un large réseau de professionnels intervenants et recueillir tous les moyens de devenir autonomes. (Annie-Claude Elisabeth, directrice générale du CLLAJ Martinique)



Une nouvelle plateforme de services pour les jeunes

Le mode d’emploi : une seule porte d’entrée www.cllaj-martinique.fr, pour un accès à de multiples services et solutions d’habitat pour les jeunes. (Annie-Claude Elisabeth)

Programme du E-Forum D'clic jeunes 2020 • ©Cap Facebook CLLAJ

26, 27 et 28 août 2020, sont les trois dates retenues cette année par le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes, chargé d’informer, de conseiller et d’accompagner le public âgé de 18 à 30 ans, quel que soit leur statut pour tout ce qui concerne le logement.Le CLLAJ qui joue aussi un rôle d’intermédiaire entre les bailleurs, les organismes sociaux, les propriétaires et les jeunes en quête d’un toit, organise chaque année une rencontre entre ces différents acteurs. Mais pour l’édition 2020, ce sera un forum virtuel, à cause de la situation sanitaire.Ce challenge a aussi permis à l’association d’accélérer l’évolution de son outil numérique, en créant "la plateforme de services D’clic jeunesse qui accueille une moyenne de 500 visiteurs par jour".