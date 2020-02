19 médailles d'or pour les rhums de Martinique au concours général agricole

Face aux 216 rhums qui étaient en concurrence pour ce cru 2020, la Martinique a cette année encore démontré son savoir-faire. Les 226 jurés du concours général agricole du Salon de l'Agriculture ont décerné mardi 25 février 2020 39 médailles d'or, d'argent et de bronze aux producteurs de l’île.

