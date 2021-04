1er avril 2021 : début des nouvelles restrictions sanitaires en Martinique

Face à la recrudescence de cas positifs de Covid-19 et à la sonnette d’alarme du CHU de Fort-de-France lequel a suspendu les congés de ses personnels pour faire face à la situation du moment, la préfecture renforce les restrictions sanitaires à compter de ce jeudi 1er avril 2021.

Guy Etienne •

"Les indicateurs de la covid-19 sont en nette augmentation en Martinique. Les seuils d’alerte ont été dépassés" rappelle le préfet du territoire, Stanislas Cazelles, d’où les nouvelles décisions en vigueur à partir de ce jeudi 1er avril 2021.

Couvre-feu de 19h00 à 5h00

L’objectif de ce couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement, tout en limitant l’impact sur l’économie déjà mise à rude épreuve par l’épidémie. (Préfecture)

Autres mesures

Fermeture des salles de cinéma et de spectacle ;

Fermeture des restaurants à midi et le soir (vente à emporter autorisée jusqu'à 19h et livraison possible après 19h) ;

Activités sportives collectives suspendues.

Rassemblement de bateaux (image d'illustration) • ©CMT / DR

En mer

Les regroupements de bateaux sont interdits. Le respect de la règle des 6 à bord doit être observé.

Weekend de Pâques

Du 1er avril à 19h au 6 avril à 5h du matin, "le camping et les pique-niques sont interdits". Chez les catholiques, le traditionnel chemin de croix ne sera pas organisé sur la voie publique cette année.

Au travail

Le représentant de l'Etat invite à "recourir au télétravail au moins trois jours par semaine dans les entreprises et les administrations à chaque fois que cela est possible".

Les réunions à effectifs restreints doivent être envisagées faute de téléconférence, et la "règle des six pour tout regroupement dans le cercle amical et familial".