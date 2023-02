1er congrès de "Péyi-A" au Morne-Rouge, dans un esprit "rassembleur"

Le mouvement "Péyi-A " tient son premier congrès après 4 ans d’existence au Millénium du Morne-Rouge ce dimanche 5 février 2023. Les deux co-présidents, les parlementaires Jean-Philippe Nilor et Marcelin Nadeau, ont invité des élus locaux et d’autres territoires ultramarins, ainsi que leurs partenaires de la France Insoumise, en présence de leurs sympathisants, à participer à des ateliers thématiques. Le mot d’ordre de la journée : "rassembler".

Guy Etienne •

Depuis sa création officielle en 2019 au Robert, le mouvement "Péyi-A" organise son premier congrès dans la salle du Millénium du Morne-Rouge ce dimanche 5 février 2023. Dès leur introduction à deux voix en milieu de matinée, les deux co-présidents, les députés Jean-Philippe Nilor et Marcelin Nadeau, ont souligné leur volonté de "rassembler".

Jenny Dulys-Petit, maire du Morne-Rouge, accueille le 1er congrès de "Péyi-A" dans la salle du Millénium (5 févrietr 2023). • ©Alain Livori

Dans l’assistance, des maires ou leurs représentants et des sympathisants de gauche, de droite et du courant indépendantiste, dont des dissidents du MIM. Il faut rappeler que cette jeune formation politique a réalisé la meilleure opération lors des dernières législatives, en voyant l’élection de deux nouveaux parlementaires de ses rangs. Il s’agit de l’avocat Jiovanny William et de Marcelin Nadeau, ex premier magistrat du Prêcheur.

Quelques-uns des invités des co-présidents de "Péyi-A" (les députés Jean-Philippe Nilor et Marcelin Nadeau), lors du 1er congrès du mouvement. • ©Alain Livori

LFI, invitée d’honneur

Depuis leur élection à l’assemblée nationale, les 3 parlementaires martiniquais de "Péyi-A" siègent au sein du groupe de la GDR (Gauche Démocrate et Républicaine) et des Insoumis de l’extrême gauche, dont l’un des représentants, Manuel Bompard, a pris la parole à la tribune. Le coordinateur du parti de Jean-Luc Mélanchon a fustigé le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement.

C’est un mauvais projet, inutile d'un point de vue économique et très injuste, qui va frapper en particulier celles et ceux qui commencent à travailler très tôt, les personnes les plus modestes dans nos sociétés qui vont être les premières victimes de ce projet s’il voit le jour. Donc il y a une volonté de se battre contre à l'Assemblée nationale (…). C'est une bataille qu'on va mener ensemble, on fait front commun le plus large possible, pour empêcher cette réforme de voir le jour. Manuel Bompard (au micro d’Alain Livori)

Parmi les invités des co-présidents de "Péyi-A" lors du 1er congrès du mouvement au Morne-Rouge, Manuel Bompard de La France Insoumise (2e à gauche de la photo), le 5 février 2023. • ©Alain Livori

D’autres thématiques telles que la démocratie participative, l’aménagement du territoire, la transition écologique ou encore les enjeux de société comme "l’éthique et la transparence" politique, ont été abordés par différents intervenants. Parmi eux, la première magistrate de Ducos, Aurélie Nélla, vice-présidente de "Péyi-A".

Des ateliers sur l’avenir du mouvement

Les deux co-présidents Jean-Philippe Nilor et Marcelin Nadeau, prononceront ensemble le discours de clôture, après des ateliers sur l’organisation de "Péyi-A", son identité et la "réappropriation de la chose politique".