1er "grand prix des jeunes agriculteurs" pour valoriser des parcours et encourager la transmission en Martinique

Les inscriptions pour le 1er "grand prix des jeunes agriculteurs" de Martinique sont encore ouvertes jusqu’au 29 septembre 2023. Ce concours initié conjointement par des partenaires publics et privés, consiste à valoriser des parcours d'installation et à encourager la transmission des exploitations.

Plus que quelques jours avant la clôture des inscriptions au "1er grand prix des jeunes agriculteurs" de Martinique. Ce concours est organisé par des partenaires publics et privés, dont deux enseignes de la grande distribution, ainsi qu’une banque de l'île.

Avec l’aide de ces établissements, la Chambre consulaire et le Syndicat des Jeunes Agriculteurs entendent accompagner l’installation des nouveaux professionnels et encourager la cession.

Finalités du projet : mettre en lumière des parcours d’installation et reconnaître la valeur du métier de chef d’entreprise agricole [et] encourager la transmission des exploitations agricoles. Les partenaires

Des récompenses jusqu’à 7 500 €

Les jeunes professionnels distingués se partageront 3 prix parmi les 3 catégories retenues (espoir, développement et confirmés), dont la valeur numéraire est répartie en 3 enveloppes : 3 500 €, 5 000 €, et 7 500 €. Les collectes de fonds ont été organisées dans les commerces participants (Carrefour et Euromarché), "en s’appuyant sur la marque Cœur Martinique et Cœur Martinique Produit Péyi".

En outre, 7 prix spéciaux seront également attribués d’une valeur de 3000 € chacun : prix technique ou managérial / prix de l’utilisation numérique /prix de la diversification / prix de la combativité / prix du cédant / prix de la combativité / et le prix du coup de cœur Crédit Agricole.

À l’issue de la clôture des candidatures (fin septembre 2023), la sélection se fera en deux étapes. Il y aura d’abord une pré-sélection effectuée par un Comité composé de la Chambre d’Agriculture, du Syndicat des JA, de la CTM et de la DAAF.

Ce comité sélectionnera les participants, sur la base de la complétude des dossiers de candidatures et la fourniture de pièces justificatives probantes. L’objectif sera de proposer les 3 lauréats finaux par catégorie et les lauréats des prix spéciaux. L’organisation

Dans un second temps, un jury composé des membres désignés par chaque partenaire, "établira le classement des 3 lauréats finaux par catégorie, notamment à l’issue d’une rencontre sur leurs exploitations".

Le classement final des lauréats sera dévoilé lors de la cérémonie de remise des prix, début décembre 2023. Les jeunes agriculteurs intéressés peuvent candidater jusqu’au vendredi 29 septembre 2023.

Deux possibilités pour s’inscrire

Il faut déposer un dossier de candidature avec des pièces justificatives dont la liste est fournie avec le dossier :