"Cœur Martinique", un slogan pour plus de visibilité de la production locale

Un logo spécial pour identifier la production martiniquaise a été officiellement lancé. C’est une initiative des Chambres Consulaires, des industries et du syndicat de la grande distribution, tous signataires d’une Charte en faveur des produits locaux issus de la filière agricole, artisanale ou industrielle.

Cette marque régionale s’adresse aux consommateurs qui souhaitent faire de leur acte d’achat, un acte utile et porteur de sens. C’est une marque qui parle à tous ceux qui sont fiers de leur territoire, de la richesse et de la diversité de ses productions, mais qui ont aussi conscience que sans l’implication de chacun d’entre nous, le développement économique de notre île, le rêve d’une autonomie alimentaire ou encore de produits locaux plus accessibles restera utopique.

La Charte se décline en 6 objectifs principaux :

Selon une étude sur les "usages et attitudes des martiniquais vis-à-vis des produits locaux" menée par la société Qualistat en juillet 2021 pour l’AMPI, un martiniquais sur deux se disait "très favorable à la création d’une marque collective permettant d’identifier l’ensemble de la production locale".

Les signataires de la Charte ont également identifié plusieurs leviers de développement de la production du terroir.

Les producteurs ont notamment besoin de soutien pour - structurer leur filière et favoriser la mutualisation des ressources et des savoir-faire, - mutualiser leurs intrants (contenants, matières premières) et leur logistique (transport notamment pour l’export), - être formés ou avoir une veille efficace sur l’évolution de la réglementation française et européenne, - mettre aux normes, réévaluer et dimensionner leurs outils de production, - recruter de la main d’œuvre technique qualifiée, notamment sur la prévention des risques liés au changement climatique et aux risques naturels, en assainissement et gestion des effluents, ou encore en maîtrise de l’énergie et enfin, - élargir leur marché en identifiant des débouchés extérieurs.