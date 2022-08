20 millions d’euros pour la rénovation des équipements énergétiques en Outre-mer

Désormais, les propriétaires de logements qui souhaitent rénover leurs équipements énergétiques, peuvent bénéficier de subventions, pour financer leurs travaux. C’est un dispositif national qui s’applique également, en Outre-mer.

Christine Cupit •

Une enveloppe de 20 millions d’euros sera débloquée pour la rénovation des équipements énergétiques, en Outre-mer. Cinq territoires vont en bénéficier, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte.

Une subvention pour l'achat de dispositifs moins énergivores

Cette subvention permettra de financer la protection des rayonnements du soleil, sur les toitures, les murs et les baies vitrées, mais également l’installation de brasseurs d’air et la régulation des systèmes de chauffage et de production d’eau.

Grâce à ces travaux de rénovation, les propriétaires de logements pourront faire des économies d’énergie.

C’est Action Logements Services qui se charge de distribuer les subventions, aux bénéficiaires. Il s’agit des salariés du secteur privé.

Une subvention de 20 000 euros est prévue pour les propriétaires occupants, et pour les bailleurs, 15 000 euros.



Action Logement Services est le financeur principal du logement social en Martinique. Son budget dépend essentiellement de la PEC, la Participation à l’Effort de Construction, versée par les entreprises de plus de 50 employés. La PEC représente moins d’1% de la masse salariale totale.

En Martinique, quatre entreprises ont obtenu l’agrément pour la rénovation énergétique des logements.