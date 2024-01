200€ d’aide pour les éleveurs de bovins de Martinique ayant sécurisé leur production contre la chlodécone en 2023

Dans le cadre du plan chlordécone IV, la préfecture annonce l’ouverture cette année, d’"un nouveau dispositif d’aide pour les éleveurs de bovins en Martinique, afin de compenser les surcoûts liés à la sécurisation de la production face au risque chlordécone". Le montant de cette "prime à l’engagement" dégressive est fixé à 200€ et plafonné à 25 animaux par an et par exploitation.

Dès ce mois de janvier 2024, l’Etat ouvre un nouveau dispositif dédié aux éleveurs de bovins qui ont engagé en 2023 "une démarche de sécurisation de leur production de viande face au risque chlordécone".

Avec l’appui du Groupement de Défense Sanitaire de Martinique (GDSM), ces derniers bénéficieront d’"une aide forfaitaire maximale de 200 euros par animal éligible".

"Une alimentation locale sans risque"

Cette prime à l’engagement, souhaitée par les éleveurs, sera dégressive selon le nombre d’animaux et plafonnée à 25 bêtes par an et par exploitation. Elle vise à pérenniser la filière et répond à un objectif d’autonomie alimentaire pour la viande bovine locale. Elle contribue à garantir que les carcasses mises sur le marché respectent la limite maximale de résidu (LMR), participant ainsi à une alimentation locale sans risque chlordécone. La préfecture de Martinique

Une aide dégressive sous conditions

Les exploitants concernés sont invités à se renseigner entre le 15 janvier et le 28 février 2024 sur les conditions d’éligibilité et devront compléter le formulaire de demande téléchargeable sur le site de la DAAF (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt), en cliquant ⇒ICI.

Le communiqué de la préfecture daté du 15 janvier 2024, précise que "les professionnels pourront être accompagnés dans leurs démarches de sécurisation de leur production et administratives par le GDSM" joignable au : 0596 642 490