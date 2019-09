En 2018, l’ADOM a distribué plus de bons de réduction en Martinique pour des billets d’avion

L’agence a su maintenir un niveau d’activité et de production important qui lui permet d’enregistrer sur l’ensemble de ses dispositifs, des résultats encourageants : près de 35 000 bénéficiaires ultramarins ont été accompagnés dans leur projet de mobilité en 2018.

Beaucoup de jeunes ont bénéficié de la formation professionnelle en mobilité

© La 1ere Une des agences de l'ADOM

Plus de 11 000 bénéficiaires du passeport mobilité études

Une aide qui favorise les liens avec l’Hexagone

Trois ans après sa transformation en établissement public administratif, "L'ADOM est parvenue à consolider et stabiliser les nombreux efforts collectivement engagés". Près de 35 000 bénéficiaires ultramarins ont été accompagnés dans leur projet de mobilité.Dispositif originel de L'ADOM dédié aux demandeurs d’emploi, la formation professionnelle en mobilité a permis de favoriser la montée en compétences professionnelles de 2805 demandeurs d’emploi ultramarins (DOM + COM). Plus de 6 sur 10 ont été insérés 6 mois après la fin de leur formation selon l'agence.Concernant le profil des bénéficiaires, il s’agit essentiellement de jeunes gens (60 % étaient âgés de moins de 25 ans). Les hommes ont été légèrement plus nombreux (55 %) que les femmes et c’est La Réunion qui totalise en 2018, le plus grand nombre de départs en formation (936).Entièrement conçu pour les étudiants, le passeport pour la mobilité des études, "coup de pouce qui permet de prendre en charge leur trajet annuel aller/retour (lieu de vie - lieu d’études)", séduit toujours autant de jeunes. Ils étaient 11 357 bénéficiaires en 2018 et c’est Mayotte qui enregistre de loin, le plus grand nombre de billets (41 % ont été destinés à des étudiants Mahorais).L’aide à la continuité territoriale qui se caractérise par la délivrance d’un bon de réduction valable sur un billet d’avion en direction de la France hexagonale, a été activée par 19 994 résidents ultramarins. À l’échelle des cinq DOM, ce sont les résidents de Martinique et plus particulièrement les femmes, qui ont eu recours à cet accompagnement précise l'ADOM.