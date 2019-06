21 talents martiniquais mis en compétition pour les "Luminas 2019"

7 catégories et 3 nommés dans chacune d'entre elles

Vous verrez les portraits de 21 jeunes sur télé Martinique La 1ère à partir de lundi prochain (17 juin 2019). 21 jeunes martiniquais dont le talent a fait la différence cette année. Ils ont été sélectionnés parmi les 400 dossiers déposés pour la seule région Martinique.L'objectif de ce concours est de mettre à l'honneur des martiniquais qui font des "choses extraordinaires" en Martinique bien sûr mais aussi dans le monde entier. Des jeunes dont les parcours peuvent et doivent inspirer.- Start up de l'année- Jeune entrepreneur de l'année- Jeune sportif de l'année- Événement de l'année- Transmission du Patrimoine- Action positive de l'année- Recherche universitaireLes 8 gagnants se verront accorder une dotation financière (encore indéterminée), un trophée et une aide éventuelle de partenaires pour la pérennité de leurs projets lors de la cérémonie de clôture qui se déroulera le 4 juillet 2019 à l'Atrium.Maintenant c'est à vous de voter.Pour cela, il vous suffit d'aller sur la plateforme www.lesluminas.com